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San Sadurniño

Naraío reunió a medio centenar de corredores en la IV edición de la Cronoescalada Sanrockeira

David Mayo, Iker Palmeiro y María Paz Gago ganaron las pruebas ciclistas, mientras que Anxo Meizoso y Nía Franco registraron las mejores marcas en las carreras a pie

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:41
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El evento contó con dos pruebas ciclistas y una carrera a pie
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La Cronoescalada Sanrockeira celebró el pasado viernes en Naraío su cuarta edición y lo hizo reuniendo a un total de 55 participantes, quienes intentaron recorrer lo más rápido posible la ruta ubicada entre el campo de la fiesta de A Veiga y el lugar de Quintiá, que cuenta con una distancia de 3,39 kilómetros.

Las pruebas ciclistas y la carrera a pie, organizadas por el club Biela e Chaveta y el Concello de San Sadurniño, sumaron 38 y 17 personas inscritas respectivamente. En la modalidad de bicicleta de carretera, el mejor resultado fue el obtenido por David Mayo, que tardó poco más de once minutos (11:18) en llegar a la meta. Por otro lado, en la categoría masculina de BTT, el vencedor fue Iker Palmeiro, que finalizó la carrera con un tiempo de 15 minutos y 27 segundos. Además, en la competición femenina se impuso María Paz Gago, quien registró una marca de 23:38.

En cuanto a los resultados de la carrera a pie –la primera que se celebra en este evento deportivo–, los mejores tiempos fueron los realizados por Anxo Meizoso (20:05) y Nía Franco (24:04).

Los miembros de la organización felicitaron a todas las personas que participaron en el recorrido y esperan que se animen a repetir la experiencia el próximo año.

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