Un conductor herido en un accidente con vuelco en San Sadurniño

El hombre fue atendido en el lugar del siniestro por los servicios sanitarios del 061 Jorge Meis

Un conductor tuvo que ser asistido en la mañana de este martes por los servicios sanitarios de urgencia tras resultar herido en un aparatoso accidente de tráfico en el término municipal de San Sadurniño. El siniestro, según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, se registró en torno a las 08.50 horas a la altura del punto kilométrico 18 de la carretera AC-862, a su paso por la parroquia de Lamas.

Tal y como detalló la central autonómica, fue un particular el que alertó del suceso, informando de que había un vehículo volcado en la cuneta con un único ocupante, pero que no parecía atrapado. Así, hasta el punto se movilizó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil.

De igual modo, se trasladó el aviso al parque comarcal de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, pero al constatar el Instituto Armado en el lugar del accidente que el hombre no estaba atrapado, finalmente no tuvieron que acudir.

De esta forma, los profesionales médicos atendieron al conductor en el propio sitio del accidente y, según el 112, no consta que fuese necesario su traslado al centro hospitalario.