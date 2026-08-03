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San Sadurniño

Una aparatosa salida de vía en la AG-64 acaba con un herido trasladado al CHUF

Ocurrió en el término municipal de San Sadurniño en la tarde de este lunes

Redacción Ferrol
03/08/2026 21:42
El vehículo se salió de la vía en el kilómetro 17 de la AG-64, en San Sadurniño
El vehículo se salió de la vía en el kilómetro 17 de la AG-64, en San Sadurniño
Cedida
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Un hombre de mediana edad ha tenido que ser evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) al salirse de la vía mientras conducía este lunes por la AG-64 a su paso por el municipio de San Sadurniño.

En concreto, el conductor acababa de pasar el kilómetro 17 en sentido Ferrol cuando, por causas que no han trascendido, perdió el control del turismo y acabó empotrado contra la vegetación del arcén.

La Central de Emergencias del 112 Galicia recibió el aviso de un particular en torno a las 20.00 horas, indicando que, a pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre no estaba atrapado en el interior y podía salir por su propio pie. 

Hasta allí se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de carreteras y una ambulancia del 061 que trasladó a la víctima al hospital Arquitecto Marcide, en principio con heridas de carácter leve.

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