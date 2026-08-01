Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fotonoticia

San Sadurniño renueva su convenio con el club MTB Biela e Chaveta

El Concello aportará a la entidad 2.000 euros

Redacción Ferrol
01/08/2026 19:35
Responsables municipales y del club, en la casa consistorial
Responsables municipales y del club
Leandro Paz
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de San Sadurniño renovó recientemente el convenio anual de colaboración con el club MTB Biela e Chaveta, que supone una aportación de 2.000 euros, con los que se pretende apoyar la organización de diversas actividades relacionadas con el ciclismo.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde, Secundino García, y el presidente de la entidad deportiva, José Manuel Barro, en presencia de otros responsables del club y del concejal de Deportes, Manel Martínez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620