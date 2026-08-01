San Sadurniño renueva su convenio con el club MTB Biela e Chaveta

Responsables municipales y del club Leandro Paz

El Concello de San Sadurniño renovó recientemente el convenio anual de colaboración con el club MTB Biela e Chaveta, que supone una aportación de 2.000 euros, con los que se pretende apoyar la organización de diversas actividades relacionadas con el ciclismo.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde, Secundino García, y el presidente de la entidad deportiva, José Manuel Barro, en presencia de otros responsables del club y del concejal de Deportes, Manel Martínez.