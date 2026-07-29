San Sadurniño abordará en pleno la renovación del alumbrado en Naraío, Santa Mariña y Ferreira

Imagen de archivo de la instalación de luces LED en San Sadurniño C.G.

La corporación de San Sadurniño abordará en la sesión plenaria de esta tarde (19.30 horas) la renovación del alumbrado público en varios puntos de Naraío, Santa Mariña y Ferreira.

La actuación, explica el ejecutivo que dirige Secundino García, se financiará con cargo a fondos provinciales y supondrá una inversión de 77.547 euros.

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En concreto, el proyecto ténico recoge la instalación de seis tramos diferentes en las citadas parroquias. Así, en la primera de ellas el cambio de las luminarias se llevará a cabo en el entorno de O Pico, mientras que en la segunda comprenderá las zonas de Vilar y Golpilleira. Por último, los trabajos afectarán también a A Chabola.

Centros de mando

Tal y como apunta el Concello de San Sadurniño, se sustituirán un total de 159 puntos de luz, renovándose 155 brazos de sujeción de los mismos. Las tareas implican, asimismo, la instalación de cuatro nuevos centros de mando y el cambio de diferentes trechos de cableado, “completando así a modernización da rede de alumeado público nestes núcleos e mellorando tanto a eficiencia enerxética como a calidade da iluminación”, expone el gobierno local.

En otro orden de cosas, en la sesión plenaria se abordará también la designación de festivos locales para el próximo 2027. El ejecutivo propone mantener las jornadas del martes de Carnaval (9 de febrero) y la de Santa Isabel (2 de julio). El pleno, que puede seguirse a través del canal oficial del Ayuntamiento en Youtube, culminará con los apartados de mociones y ruegos y preguntas.