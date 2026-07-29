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San Sadurniño

Reparto gratuito en San Sadurniño  de lentes homologadas para ver el eclipse del 12 de agosto

El Concello encargó 1.000 unidades, que se distribuirán por diferentes puntos

Redacción Ferrol
29/07/2026 17:47
Gafas proporcionadas por el Concello sadurniñense
Gafas proporcionadas por el Concello sadurniñense
Leandro Paz
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El Ayuntamiento de San Sadurniño ha iniciado el reparto de un total de 1.000 unidades de lentes homologadas para poder disfrutar con seguridad del eclipse solar total que tendrá lugar en la tarde del próximo 12 de agosto.

Desde el Consistorio explican que la entrega de este detalle institucional se hará dando prioridad a las personas mayores o con dificultades para desplazarse. Las gafas estarán disponibles, hasta fin de existencias, en el mostrador de la casa consistorial, además de en bares y establecimientos comerciales.

El físico y divulgador Jorge Mira explicará en San Sadurniño las claves del eclipse del 12 de agosto

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Entre los espacios con mejores condiciones orográficas para la observación de este fenómeno se encuentra el parque eólico de O Forgoselo (Racamonde), Penas Louseiras (en el límite de Naraío y Viladonelle), la zona de O Outeiro, el Pico da Ferreira, las Penas do Rei Mouro (Igrexafeita) o Coto Agudo (Bardaos). El regidor hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva en dicha jornada.

É fundamental concienciarse de que hai que poñer as lentes de protección cada vez que se vaia erguer a cabeza. O perigo é moi serio porque podemos queimar a vista para sempre sen darnos conta e notalo un ou dous días despois, cando o dano xa estea feito e xa non haxa remedio. Isto non é ningunha broma”, remarcó Secundino García.

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