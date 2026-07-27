San Sadurniño incorpora cuatro auxiliares al SAF como personal laboral

Imagen de recurso de cuidados a personas dependientes Pixabay

El Concello de San Sadurniño va a incorporar en los próximos días a cuatro nuevas trabajadoras al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) después de haber acabado el proceso selectivo convocado a comienzos de este 2026 para cubrir las plazas del personal laboral fijo de atención domiciliaria, explican fuentes municipales. A mayores, suman también la promoción interna de una administrativa en el área.

Estas nuevas profesionales firmarán su contrato “de maneira inmediata”, matizaban este lunes, para formar parte de la plantilla municipal cubriendo las vacantes que se han venido produciendo por jubilaciones.

Con su llegada, el servicio sumará un total de 15 auxiliares empleadas directamente por el Consistorio a las que se sumará una lista de contratación que cubrirá los otros cuatro puestos previstos a mayores en la Relación de Postos de Traballo (RPT), además de facilitar las sustituciones por bajas u otras incidencias.

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García, asegura que el Consistorio hizo un gran esfuerzo para materializar un proceso “efectuado en tempo récord, dada a importancia e absoluta prioridade que ten o SAF para o Concello”, uno de los pocos de la comarca que mantiene una gestión municipal directa del servicio.