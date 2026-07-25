Vai Rañala Meu! anima a festa de Silvalonga, que pecha o domingo con discomóbil e karaoke
A asociación cultural ConcienciArte, de San Sadurniño, organiza un ano máis o encontro, e ademais de propostas de lecer ofrece unha mostra fotográfica que recupera a memoria do lugar
A asociación cultural ConcienciArte organiza un ano máis a festa do Santiago de Silvalonga, en San Sadurniño, unha celebración que comezará este domingo 26, ás 11.30 horas coa tradicional alborada, que contará coa música da agrupación Vai Rañala Meu!, de Sedes. Esta formación da asociación cultural naronesa tamén tocará arredor das 12.15 no campo da festa, antes da sesión vermú a cargo da solista Vanesa Ramil.
O xantar popular, no que está previsto que participen preto de 80 persoas, segundo as reservas, a partir das 15.00, dará forzas para a sobremesa co grupo Cantos de Taberna de Sansa, ás 16.30. A continuación, ás 17.00 horas, Xela Barro conducirá as actividades dirixidas aos máis novos, antes de chegar ao derradeiro punto do programa, a sesión de discomóbil e karaoke, dende as 18.00.
Ademais, durante toda a festa permanecerá dispoñible a mostra fotográfica ‘Silvalonga no tempo’, composta por instantáneas antigas que foron achegadas pola veciñanza co obxectivo de recuperar a memoria do lugar.