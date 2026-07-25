Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Festa en San Sadurniño

Vai Rañala Meu! anima a festa de Silvalonga, que pecha o domingo con discomóbil e karaoke

A asociación cultural ConcienciArte, de San Sadurniño, organiza un ano máis o encontro, e ademais de propostas de lecer ofrece unha mostra fotográfica que recupera a memoria do lugar

Redacción Ferrol
25/07/2026 11:33
O grupo da asociación cultural Vai Rañala Meu! realizará dúas intervencións musicais na festa do Santiago de Silvalonga
O grupo da asociación cultural Vai Rañala Meu! realizará dúas intervencións musicais na festa do Santiago de Silvalonga
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A asociación cultural ConcienciArte organiza un ano máis a festa do Santiago de Silvalonga, en San Sadurniño, unha celebración que comezará este domingo 26, ás 11.30 horas coa tradicional alborada, que contará coa música da agrupación Vai Rañala Meu!, de Sedes. Esta formación da asociación cultural naronesa tamén tocará arredor das 12.15 no campo da festa, antes da sesión vermú a cargo da solista Vanesa Ramil.

O xantar popular, no que está previsto que participen preto de 80 persoas, segundo as reservas, a partir das 15.00, dará forzas para a sobremesa co grupo Cantos de Taberna de Sansa, ás 16.30. A continuación, ás 17.00 horas, Xela Barro conducirá as actividades dirixidas aos máis novos, antes de chegar ao derradeiro punto do programa, a sesión de discomóbil e karaoke, dende as 18.00.

Ademais, durante toda a festa permanecerá dispoñible a mostra fotográfica ‘Silvalonga no tempo’, composta por instantáneas antigas que foron achegadas pola veciñanza co obxectivo de recuperar a memoria do lugar.

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, con Carlos Barcón y Julio Ferrín en la inauguración de la exposición conjunta de estos dos artistas

Convocada la primera edición del Premio de Pintura Concello de San Sadurniño

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620