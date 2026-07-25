Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Proxeccións

Un cine itinerante de películas do Chanfaina Lab chega ás parroquias de San Sadurniño que as ambientan

O programa comezará o venres 31 no local social de Bardaos

Redacción Ferrol
25/07/2026 22:21
Fotograma de ‘Onde Cristo falou con Rosa’, de Pablo Fontenla
Fotograma de ‘Onde Cristo falou con Rosa’, de Pablo Fontenla
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O encontro de creadores audiovisuais Chanfaina Lab, que reúne tanto nomes recoñecidos no cinema galego de vangarda como xente amadora, en San Sadurniño, celebrará este ano a súa XI edición os días 4, 5 e 6 de setembro. Para ir abrindo boca, o Concello organiza un ciclo de proxeccións itinerante polas parroquias, no que se exhibirá unha escolma de curtametraxes que foran realizadas en cada un destes territorios do termo municipal.

Todos os pases deste programa, que comezará o venres 31 no local social de Bardaos, serán de acceso libre e gratuíto e terán unha duración aproximada de 90 minutos. En cada sesión amosaranse algunhas das pezas máis destacadas de distintas edicións e sempre darán comezo ás 20.30 horas.

Con esta iniciativa, “cun carácter moi local e identitario”, a organización trata de converter os locais sociais “en espazos de encontro e posta en valor da memoria colectiva”.

Despois da cita inaugural deste mes, as seguintes proxeccións desenvolveranse integramente en agosto, o domingo 2, en Santa Mariña; venres 7, en Lamas; sábado 8, en Igrexafeita; día 9, en Ferreira, e 21, en Naraío.

Fotograma dun dos últimos lanzamentos, ‘Gripe aviar’, de Teño Unha Horta (o equipo composto por Carmen Bouza, Carmen Couce e Consuelo Picos), no que tamén colaborou Ángela Arnosa

O segredo do Chanfaina Lab, 10 anos a celebrar cunha nova web para ver as estreas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620