Un cine itinerante de películas do Chanfaina Lab chega ás parroquias de San Sadurniño que as ambientan
O programa comezará o venres 31 no local social de Bardaos
O encontro de creadores audiovisuais Chanfaina Lab, que reúne tanto nomes recoñecidos no cinema galego de vangarda como xente amadora, en San Sadurniño, celebrará este ano a súa XI edición os días 4, 5 e 6 de setembro. Para ir abrindo boca, o Concello organiza un ciclo de proxeccións itinerante polas parroquias, no que se exhibirá unha escolma de curtametraxes que foran realizadas en cada un destes territorios do termo municipal.
Todos os pases deste programa, que comezará o venres 31 no local social de Bardaos, serán de acceso libre e gratuíto e terán unha duración aproximada de 90 minutos. En cada sesión amosaranse algunhas das pezas máis destacadas de distintas edicións e sempre darán comezo ás 20.30 horas.
Con esta iniciativa, “cun carácter moi local e identitario”, a organización trata de converter os locais sociais “en espazos de encontro e posta en valor da memoria colectiva”.
Despois da cita inaugural deste mes, as seguintes proxeccións desenvolveranse integramente en agosto, o domingo 2, en Santa Mariña; venres 7, en Lamas; sábado 8, en Igrexafeita; día 9, en Ferreira, e 21, en Naraío.