Los usuarios de A Fusquenlla, en San Sadurniño, a la espera de poder constituirse como asociación

El encuentro tuvo lugar en el propio centro Cedida

Alrededor de una veintena de vecinos de San Sadurniño, todos ellos usuarios del Centro de Transformación Alimentaria A Fusquenlla, mantuvieron una reunión el pasado miércoles para dar los primeros pasos de cara a la constitución de una asociación para organizarse y actuar conjuntamente.

Tras el encuentro, decidieron crear una comisión promotora, que se encargará de realizar todos los trámites administrativos necesarios para poder inscribir la entidad en el Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia. Según el Concello, este nuevo comité estará compuesto por la productora Carmen Caínzos, la cocinera María Jesús Abeal y el concelleiro de Desenvolvemento Local, Manolo Varela.

Respecto al nombre de la organización, será Asociación de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla y su principal objetivo será defender los intereses de las personas que acuden al complejo –ubicado en la parroquia de San Ramón de Moeche–. Además, entre sus finalidades también se encuentran la organización de actividades formativas, la realización de acciones de cooperación, el impulso de iniciativas de promoción y comercialización y la puesta en marcha de proyectos para fortalecer tanto el sector agroalimentario como el propio medio rural del municipio.

Según el gobierno local, la creación del colectivo permitirá acceder a ayudas

Por su parte, Varela afirmó que el colectivo también pretende “organizar charlas, realizar pedidos colectivos de material, intentar negociar prezos e afrontar outras situacións que se poidan presentar”, añadiendo que sus fines son “moi amplos e permitirán desenvolver numerosas iniciativas en beneficio das persoas asociadas”.

A su vez, el edil sadurniñés consideró que la fundación de esta entidad permitirá “acceder a liñas de axuda e buscar vías de financiamento para determinadas actividades”. “Agora hai que completar os trámites de constitución, obter a inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta e o correspondente NIF. Cando todo iso estea feito, convocarase unha nova asemblea para elixir a xunta directiva que asumirá a representación da entidade”, señaló.

Aparte de las metas señaladas con anterioridad, los estatutos aprobados en la reunión contemplan otras, tales como la igualdad de oportunidades, el emprendimiento femenino, la defensa del gallego, el apoyo a los pequeños productores o la soberanía alimentaria.

Iniciativa 100% rural

El Consistorio recordó que A Fusquenlla es un proyecto promovido por los concellos de San Sadurniño, As Pontes, Cedeira, Cerdido, Moeche, Narón, y Valdoviño, con la colaboración de la Diputación de A Coruña. A su parecer, la idea de poner en marcha la asociación ayudará a que las pequeñas explotaciones y las iniciativas del campo puedan elaborar productos “con maior valor engadido”, además de que podría suponer “novas oportunidades de desenvolvemento no territorio”.

La localidad va a renovar casi toda su iluminación pública El ejecutivo sadurniñés anunció que sigue adelante el proceso para reordenar y optimizar las instalaciones eléctricas del municipio. En concreto, el proyecto se adjudicó por 290.158 euros a la empresa Electricidad Permuy, que se encargará de optimizar la eficiencia energética en el callejero. Según el Ayuntamiento, el importe terminó situándose por debajo del presupuesto de licitación, que rozaba los 387.000 euros. Los trabajos, que serán financiados por el Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía, permitirán renovar 666 puntos de luz, modernizar la red y reducir el consumo en un 70%.