Convocada la primera edición del Premio de Pintura Concello de San Sadurniño

El alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, con Carlos Barcón y Julio Ferrín en la inauguración de la exposición conjunta de estos dos artistas César Galdo

El Concello de San Sadurniño ha puesto en marcha la primera edición del premio de pintura que lleva su nombre, una iniciativa que organiza con la colaboración de la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) y que tiene por objetivo el de “fomentar a creación nas artes plásticas e contribuír á difusión da paisaxe e do patrimonio galego”, explican fuentes municipales.

El concurso está abierto a la participación de personas de cualquier edad, admitiéndose obras inspiradas en rincones de Galicia. Eso sí, anticipan que el jurado valorará de forma preferente a las que retraten el paisaje, el patrimonio y el entorno natural del municipio sadurdiñense.

Las obras podrán presentarse presencialmente en la Casa da Cultura o enviando la documentación al correo electrónico agustin.perez@sansadurnino.gal hasta el 31 de agosto, fecha límite. Las candidaturas deberán incluir una fotografía en color de la pintura, los datos técnicos y personales correspondientes, incluyendo la valoración económica de la pieza, y un breve currículum artístico.

Una comisión integrada por dos personas de la SAF, el técnico municipal de Cultura y otra pareja nombrada por el Concello, con titulación en Bellas Artes, será quien escoja los cuadros que conformarán la exposición y, posteriormente, actuará como jurado del certamen.

La muestra podrá visitarse en la galería de la casa consistorial del 5 de octubre al 13 de noviembre, haciéndose público el fallo de los jueces en la inauguración, que está prevista para el día 9 a las 18.30 horas. Serán 900 euros los que se embolse la obra ganadora y 500 la que se lleve el segundo premio. Ambas pasarán a formar parte de la colección artística municipal al tiempo que las personas autoras cederán al Concello los derechos de sus creaciones que sean necesarios para su reproducción, distribución y comunicación pública con fines culturales.