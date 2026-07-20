San Sadurniño mantiene abierto el plazo para los puestos de la Feira Rural hasta el 16 de agosto

Concurso de fruta autóctona, en una edición anterior J.M.

El último sábado del próximo mes de agosto (día 29) tendrá lugar una de las citas más relevantes para la comarca y San Sadurniño, la Feira Rural, un evento para el que el Concello mantiene abierto el plazo de inscripción de puestos hasta el día 16.

Así las cosas, el entorno de A Cortiña volverá a convertirse en un escaparate de las potencialidades que ofrece el rural, con especial protagonismo, como viene siendo habitual, para los sectores agroalimentario y artesanal.

La superficie máxima que podrán demandar los interesados en tomar parte en la feria será de diez metros lineales, por cinco de fondo. El Concello explica que los costes se han fijado en los diez euros para los puestos de hasta cuatro metros de frontal y de 25 si se ocupan entre los cinco y los diez. El ejecutivo ofrece también la posibilidad de una toma de electricidad (15 euros más) o la cesión de una carpa (por 100 o 150 euros, en función del tamaño). Como ocurre en cada edición, los expositores de las entidades sin ánimo de lucro no tendrán coste alguno.

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Las solicitudes deben presentarse por Registro, en la Casa da Cultura o en la Sede Electrónica. El Ayuntamiento publicará el listado con los puestos admitidos el 24 de agosto.