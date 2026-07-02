El XXXI Festival do Río Castro, una romería con música y juegos para una jornada familiar

Uno de los bailes del Festival do Río Castro Daniel Alexandre

La parroquia de Naraío, en San Sadurniño, celebra este sábado día 4 de julio una nueva edición del Festival do Río Castro.

Tras más de treinta años de convocatorias, la cita sigue reuniendo a multitud de personas atraídas por una celebración con los contenidos propios de una romería, desde comida campestre a música y juegos tradicionales.

La Asociación de Vecinos O Castelo de Narahío está al frente de la organización del evento, que comenzará en torno a las 14.00 horas con una sesión vermú para bailar con la música de Meninos do pandeiro –Xan Pérez y Carlos Quintá–.

A partir de las 15.00 horas se hará una parada para comer y, ya en las primeras horas de la tarde, se podrá disfrutar en el campo del festival de juegos tradicionales. Alrededor de las 17.30 horas, las Armadanzas –Mercedes Prieto y Montse Rivera– serán las encargadas de volver a poner el toque musical a la jornada, con un taller en el que se combina el baile, los cuentos y el teatro. El deporte rural, en el que se pone en evidencia la buena forma física y la habilidad en el desarrollo de las pruebas de campo, comenzará sobre las 18.30 horas, con propuestas como la llave, corte de troncos o tiro de cuerda, con participación en equipo.

Tras un parón para la merienda –20.30 horas, aproximadamente– volverán las actuaciones nocturnas, como las de las cantareiras de Algarabía, a las 22.30 horas. Os Carecos y Tiruleque completan la oferta musical del festival.

Habrá zonas de acampada y aparcamiento, habilitadas para la ocasión, en un evento que cuenta con el apoyo económico y material del Concello –6.500 euros– y en el que participa el sello ‘A paisaxe que sabe’, de la Diputación de A Coruña.