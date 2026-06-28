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San Sadurniño

San Sadurniño hará frente a la soledad no deseada mediante su iniciativa municipal ‘Aloumiños’

Los encuentros tendrán lugar todos los martes hasta el 30 de octubre en los locales sociales de Lamas y Santa Mariña do Monte

Redacción
28/06/2026 21:01
Imagen de uno de los talleres del proyecto Aloumiños en el municipio
Imagen de uno de los talleres del proyecto Aloumiños en el municipio
Ara Bellas
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El Concello de San Sadurniño continúa su programa de envejecimiento activo con la reanudación de ‘Aloumiños’. La iniciativa consistirá en una serie de encuentros para mayores que tendrán lugar en los locales sociales de Lamas y Santa Mariña do Monte.

Según el ejecutivo sadurniñés, el objetivo de este proyecto municipal es combatir la soledad no deseada mediante la construcción de un espacio social que permita no sólo fomentar las conversaciones entre los asistentes, sino también llevar a cabo actividades de bienestar y juegos para mejorar su salud.

Por su parte, la concelleira de Benestar, Mari Carme Muíño Filgueira, asegura que la falta de compañía –no voluntaria– en la tercera edad “pode afectar á saúde, á autonomía persoal e á participación social, polo que é fundamental ofrecer espazos de encontro e acompañamento ás persoas que o necesiten”.

El Consistorio recuerda que ‘Aloumiños’ se desarrollará todos los martes entre el 30 de junio y el 30 de octubre, de 10.00 a 11.00 horas en Lamas y de 11.30 a 12.30 en Santa Mariña do Monte. Los interesados en podrán inscribirse llamando al departamento municipal de Servicios Sociais en el 981 490 027 –extensión uno–.

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