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San Sadurniño

El físico y divulgador Jorge Mira explicará en San Sadurniño las claves del eclipse del 12 de agosto

El Concello entregará gafas homologadas a los asistentes

Redacción
20/06/2026 20:20
Jorge Mira, en una imagen de archivo
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El próximo 30 de junio, la Casa da Cultura de San Sadurniño (20.30) acogerá una conferencia del físico, catedrático de la USC y divulgador científico Jorge Mira. El tema central de su disertación será el eclipse total de sol que podrá observarse el próximo 12 de agosto. “Un acontecemento astronómico excepcional que converterá a nosa zona nun dos poucos e mellores lugares do mundo para contemplar este fenómento”, afirman desde el ejecutivo que dirige Secundino García.

Preparan al sector turístico para la llegada del eclipse del 12 de agosto

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La sesión se centrará tanto en los aspectos científicos del evento como en aquellas cuestiones hay que tener en cuenta para observarlo “da mellor maneira posible e coas medidas de protección que se deben adoptar para gozar del con total seguridade”, añade el Consistorio, que entregará a los presentes gafas homologadas –que también se podrán recoger desde ese día en el ayuntamiento, hasta un límite de 1.000 unidades–.

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