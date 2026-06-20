El físico y divulgador Jorge Mira explicará en San Sadurniño las claves del eclipse del 12 de agosto

Jorge Mira, en una imagen de archivo AEIG

El próximo 30 de junio, la Casa da Cultura de San Sadurniño (20.30) acogerá una conferencia del físico, catedrático de la USC y divulgador científico Jorge Mira. El tema central de su disertación será el eclipse total de sol que podrá observarse el próximo 12 de agosto. “Un acontecemento astronómico excepcional que converterá a nosa zona nun dos poucos e mellores lugares do mundo para contemplar este fenómento”, afirman desde el ejecutivo que dirige Secundino García.

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La sesión se centrará tanto en los aspectos científicos del evento como en aquellas cuestiones hay que tener en cuenta para observarlo “da mellor maneira posible e coas medidas de protección que se deben adoptar para gozar del con total seguridade”, añade el Consistorio, que entregará a los presentes gafas homologadas –que también se podrán recoger desde ese día en el ayuntamiento, hasta un límite de 1.000 unidades–.