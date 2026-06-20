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Diario de Ferrol

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Música

A escola de música moderna de San Sadurniño exhibe o seu traballo este domingo

O concerto terá lugar na Casa da Cultura, antes da actuación das aulas culturais nos xardíns municipais

Redacción
20/06/2026 19:00
Actuación do ano pasado da escola municipal de música moderna
Actuación do ano pasado da escola municipal de música moderna
César Galdo
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As escolas municipais de San Sadurniño volven separar en dúas datas os concertos de fin de curso nos que amosan o aprendido durante as clases, comezando polo alumnado de música moderna, que despedirá a tempada este mesmo domingo 21, a partir das 12.00 horas, na Casa da Cultura.

Na escola de música moderna, que conta con 44 participantes, promóvese a formación dos chamados combos, é dicir, grupos cun pequeno repertorio que se animen a tocar en público, como fará un destes colectivos, Karajuapos, tras ser elixido para participar no Festi Pops de Ribeira, o venres 26.

Ese mesmo día, nos xardíns municipais, actuarán as escolas culturais, xusto despois do concerto monologado de Brais das Hortas ‘Contos de defuntos e outros asuntos’, ás 18.45 horas. Arredor das 19.30 fará a súa exhibición o alumnado de música e baile tradicional.

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