Estreno mundial de ‘Sen saída’, de Ópera Formigas, este miércoles, en la Casa da Cultura sadurniñense

Integrantes del equipo de Ópera Formigas Cedida

La compañía Ópera Formigas, integrada por 19 escolares de 5º de Primaria del CPI de San Sadurniño, estrenan este miércoles, en primicia mundial —a las 17.00 horas en la Casa da Cultura sadurniñense—, la obra musical ‘Sen saída’, una creación enmarcada en el proyecto ‘A Ópera como Vehículo de Aprendizaxe’ (LÓVA) en el que han estado trabajando a lo largo del curso.

De este modo, el alumnado se ha ido repartiendo todas las tareas que contempla una creación como esta, desde la producción técnica, musical y escenográfica hasta la creación del libreto, pasando por la composición musical, el diseño, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, la publicidad y, por supuesto, la interpretación de la pieza.

‘Sen saída’ sitúa la acción en un museo naval que podría ser el ferrolano, un escenario en el que tres amigos se quedan atrapados en una sala que está en obras. Ese es el punto de partida de una historia que, avanzan desde el Concello, “desenvolve unha reflexión arredor da confianza, o tema central da proposta, e sobre a importancia dos vínculos persoais para afrontar as dificultades e atopar solucións compartidas”.

La compañía, que este mismo martes ofrecerá una ‘premier’ para el resto de sus compañeros y compañeras de centro, estuvo incluso buscando colaboraciones externas y financiación, que obtuvieron en parte gracias a la venta de llaveros, cuadernos, pulseras, chapas y plantas durante la pasada edición de la Feira da Plantación del municipio, celebrada el pasado mes de abril.