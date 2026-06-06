Carrera popular y ruta por el Aceiteiro, en la jornada dominical de San Sadurniño

Carrera popular en San Sadurniño Cedida

Este domingo 7, desde las 11.00 horas, se celebra la undécima carrera popular de San Sadurniño en la que se han inscrito un total de 346 corredoras y corredores de los que 210 correrán en la categoría absoluta y 136 lo harán en la destinada a escolares.

El evento figura como prueba oficial con distancia homologada de la Federación Galega de Atletismo y en la organización colaboran los clubes MTB Biela y Chaveta, y la Diputación. La entrega de trofeos será a las 13.30 horas

Xeoparque

Otra actividad en el municipio para esta jornada dominical se enmarca en la Semana de los Xeoparques Europeos. Se trata de una ruta que partirá a las 10.00 horas y discurrirá por el regato del Aceiteiro centrada en el conocimiento de la flora de los ecosistemas fluviales.

La actividad estará conducida por Silvia Caffaro, ingeniera agrónoma y propietaria de los viveros Florgalicia, desde donde partirá la caminata. La ruta es gratuita y permitirá distinguir especies autóctonas de otras plantas expandidas por la zona y que amenazan los ecosistemas fluviales.