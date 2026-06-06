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San Sadurniño

Carrera popular y ruta por el Aceiteiro, en la jornada dominical de San Sadurniño

La caminata por el entorno fluvial está vinculada a la Semana de los Xeoparques Europeos

Redacción
06/06/2026 22:58
carrera popular san sadurniño
Carrera popular en San Sadurniño
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Este domingo 7, desde las 11.00 horas, se celebra la undécima carrera popular de San Sadurniño en la que se han inscrito un total de 346 corredoras y corredores de los que 210 correrán en la categoría absoluta y 136 lo harán en la destinada a escolares.

 El evento figura como prueba oficial con distancia homologada de la Federación Galega de Atletismo y en la organización colaboran los clubes MTB Biela y Chaveta, y la Diputación. La entrega de trofeos será a las 13.30 horas 

Xeoparque

Otra actividad en el municipio para esta jornada dominical se enmarca en la Semana de los Xeoparques Europeos. Se trata de una ruta que partirá a las 10.00 horas y discurrirá por el regato del Aceiteiro centrada en el conocimiento de la flora de los ecosistemas fluviales. 

La actividad estará conducida por Silvia Caffaro, ingeniera agrónoma y propietaria de los viveros Florgalicia, desde donde partirá la caminata. La ruta es gratuita y permitirá distinguir especies autóctonas de otras plantas expandidas por la zona y que amenazan los ecosistemas fluviales.

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