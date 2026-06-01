Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

Aprobadas las obras de ampliación de la provincial DP-7602, que une Feira de San Sadurniño con Riboira

Los trabajos en la vía sadurniñesa contarán con más de 846.000 euros de inversión por parte de la Diputación

Redacción
01/06/2026 20:39
ampliacion San Sadurniño Riboira senda peatonal (1)_17390134
Los responsables provinciales y municipales ya visitaron la vía el pasado abril
Leandro Paz
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Diputación de A Coruña publicó este lunes en su boletín oficial la aprobación técnica del proyecto de ampliación y construcción de un itinerario peatonal en la provincial DP-7602, justo en el tramo ubicado entre Feira de San Sadurniño y Riboira

Los trabajos, que se encuentran enmarcados dentro del Plan de Sendas Provinciais 2026, contarán con un montante total de 846.892,16 euros, que permitirán mejorar la seguridad vial del área sadurniñesa. 

Concretamente, la plataforma pasará de tener alrededor de unos cuatro metros de ancho a tener seis y medio. Respecto a la senda para viandantes, esta constará de 1,80 metros y se llevará a cabo en varios puntos kilométricos. En primer lugar, en la margen izquierda se habilitará entre el 0+100 y el 0+900, así como entre los mojones 1+220 y 1+370, mientras que, en el lado derecho, partirá del 0+900 hasta el 1+220 y, por último, desde el 1+370 hasta el final de la vía.

Otras actuaciones

A su vez, el proyecto incluirá tareas, como por ejemplo mejorar el drenaje de aguas pluviales, construir cunetas revestidas o sanear el terreno tanto en las zonas de ampliación de la carretera como en las de la construcción del camino. 

Por otro lado, se procederá a la regularización de la calzada actual, la ejecución de firmes con zahorra y mezclas bituminosas, la renovación de la capa de rodadura y la instalación de pozos de registro y desagües, así como a la sustitución de obras de drenaje transversal en la zona por la que pasa el regato. 

Más allá de estas actuaciones previstas, el plan contempla incorporar señalización vertical y horizontal, retranquear los postes de instalaciones eléctricas o telefónicas afectados y las expropiaciones que sean necesarias para llevar a cabo las obras, unos trabajos cuyo plazo de ejecución se estima en alrededor de seis meses

Se hará un examen para evitar daños en el castro de riboira

Aparte de todas las obras contempladas para este proyecto, otro objetivo de los trabajos en la carretera provincial es evitar que estas afecten a la zona protegida del castro de Riboira, ubicado en la parroquia sadurniñesa de Lamas. Debido a esto, el plan impulsado por la Diputación también contempla la realización de un control arqueológico durante las actuaciones.

El proyecto, publicado en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña, se encuentra en exposición pública. De no haber ningún imprevisto, se aprobará definitivamente en nueve días. 

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que esta actuación impulsada por la institución “responde ao compromiso coa mellora da rede viaria provincial e coa creación de espazos máis seguros para os peóns, especialmente nas contornas rurais”.

Los responsables municipales y provinciales en la carretera

La ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira contará con senda peatonal

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620