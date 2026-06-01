Aprobadas las obras de ampliación de la provincial DP-7602, que une Feira de San Sadurniño con Riboira

Los responsables provinciales y municipales ya visitaron la vía el pasado abril Leandro Paz

La Diputación de A Coruña publicó este lunes en su boletín oficial la aprobación técnica del proyecto de ampliación y construcción de un itinerario peatonal en la provincial DP-7602, justo en el tramo ubicado entre Feira de San Sadurniño y Riboira.

Los trabajos, que se encuentran enmarcados dentro del Plan de Sendas Provinciais 2026, contarán con un montante total de 846.892,16 euros, que permitirán mejorar la seguridad vial del área sadurniñesa.

Concretamente, la plataforma pasará de tener alrededor de unos cuatro metros de ancho a tener seis y medio. Respecto a la senda para viandantes, esta constará de 1,80 metros y se llevará a cabo en varios puntos kilométricos. En primer lugar, en la margen izquierda se habilitará entre el 0+100 y el 0+900, así como entre los mojones 1+220 y 1+370, mientras que, en el lado derecho, partirá del 0+900 hasta el 1+220 y, por último, desde el 1+370 hasta el final de la vía.

Otras actuaciones

A su vez, el proyecto incluirá tareas, como por ejemplo mejorar el drenaje de aguas pluviales, construir cunetas revestidas o sanear el terreno tanto en las zonas de ampliación de la carretera como en las de la construcción del camino.

Por otro lado, se procederá a la regularización de la calzada actual, la ejecución de firmes con zahorra y mezclas bituminosas, la renovación de la capa de rodadura y la instalación de pozos de registro y desagües, así como a la sustitución de obras de drenaje transversal en la zona por la que pasa el regato.

Más allá de estas actuaciones previstas, el plan contempla incorporar señalización vertical y horizontal, retranquear los postes de instalaciones eléctricas o telefónicas afectados y las expropiaciones que sean necesarias para llevar a cabo las obras, unos trabajos cuyo plazo de ejecución se estima en alrededor de seis meses.

Se hará un examen para evitar daños en el castro de riboira Aparte de todas las obras contempladas para este proyecto, otro objetivo de los trabajos en la carretera provincial es evitar que estas afecten a la zona protegida del castro de Riboira, ubicado en la parroquia sadurniñesa de Lamas. Debido a esto, el plan impulsado por la Diputación también contempla la realización de un control arqueológico durante las actuaciones.

El proyecto, publicado en el Boletín Oficial da Provincia da Coruña, se encuentra en exposición pública. De no haber ningún imprevisto, se aprobará definitivamente en nueve días.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, señaló que esta actuación impulsada por la institución “responde ao compromiso coa mellora da rede viaria provincial e coa creación de espazos máis seguros para os peóns, especialmente nas contornas rurais”.