El Concello de San Sadurniño aprueba sus presupuestos, que vuelven a rozar los 4 millones

Las cuentas municipales de este año serán de 3.914.639 euros Daniel Alexandre

El Concello de San Sadurniño cuenta con nuevos presupuestos, dotados prácticamente del mismo volumen que el año pasado. En total, las actuales cuentas municipales suponen un montante de 3.914.639,41 euros, una cantidad ligeramente inferior a la del ejercicio anterior, que sumó 3.918.154,79.

La votación, llevada a cabo en el pleno celebrado el pasado jueves, obtuvo el visto bueno del BNG –con mayoría absoluta–, mientras que el PP y el PSOE decidieron abstenerse por el aumento de los costes en personal y el gasto corriente, que abarcarán la mayor parte de los desembolsos municipales.

Según la corporación local encabezada por Secundino García, el saldo aprobado para este 2026 está marcado por la “prudencia económica e o equilibrio financeiro” y apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos y la captación de financiación de órganos de gobierno –sobre todo la Diputación de A Coruña–, así como la contención del gasto. Más allá de esto, detalló que el documento presupuestario también contempla inversiones en políticas sociales, culturales y deportivas. Por otro lado, el ejecutivo destacó durante la sesión plenaria el esfuerzo realizado para sostener los servicios públicos de gestión directa, como es el caso del SAF y los programas de igualdad y educación familiar.

En cuanto al dinero destinado a convenios, subvenciones y colaboraciones, confirmó que el Concello mantendrá sus cifras habituales –190.000 euros– y espera que continúen los avances en el proceso para crear una segunda plaza de trabajador social que permita mejorar la atención a los vecinos del municipio.

Respecto a inversiones, el gobierno sadurniñense anunció que prevé movilizar 612.000 euros –la mayoría procedentes de subvenciones de otras administraciones–, a los que se sumarán, cuando sean confirmados, los fondos del POS Adicional + 02, que se utilizarán para llevar a cabo obras viarias.

Por último, en el pleno se aprobaron por unanimidad el inventario de bienes –de más de 27 millones– y el proyecto para rehabilitar la nave de obras, además de las correcciones de errores en el convenio de recogida de envases ligeros y en la documentación presentada para solicitar el POS+ 2026 que, según el alcalde, no van a suponer ningún retraso en los proyectos.