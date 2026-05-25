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San Sadurniño

San Sadurniño repara unos siete kilómetros de su red vial municipal

Las actuaciones se llevan a cabo en distintos tramos de Ferreira, Santa Mariño o Igrexafeita

Redacción
25/05/2026 18:26
Operarios de la firma adjudicataria en Santa Mariña do Monte
Operarios de la firma adjudicataria en Santa Mariña do Monte
Concello
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El Ayuntamiento de San Sadurniño inició recientemente una serie de actuaciones destinadas a reparar cerca de siete kilómetros de la red vial de la localidad.

Así las cosas, la empresa José No Martiñán e Hijos inició las tareas para dejar listo un tramo situado en el lugar de A Pena, en Santa Mariña do Monte. Las tareas, explicaron desde el ejecutivo local, se enmarcan en el Plan Camiña Rural y consisten en la limpieza de las cunetas y el firme, el rebacheo y la aplicación de una capa asfáltica.

Las intervenciones seguirán, en este caso con cargo al Plan Adicional 02/2025 de la Diputación, en A Castiñeira, en donde se repararán dos tramos, así como en el lugar de A Esperanza. En Ferreira los operarios se ocuparán de dos segmentos de la pista que une A Leiriña y Moeche. Además de estos proyectos, el Consistorio diseñó “outros tres paquetes viarios de execución inminente”, comenta el Concello, que se llevarán a cabo en Igrexafeita, Naraío y Ferreira.

Desde el ejecutivo de Secundino García apuntan que el otoño y el invierno lluviosos provocaron el retraso de estas obras en la red vial municipal. “Agora semella que a cousa vai asentar e que por fin vai vir a calor, tan necesaria para que a terra enxugue e permita que o traballo quede feito como debe quedar”.

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