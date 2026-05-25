San Sadurniño repara unos siete kilómetros de su red vial municipal

Operarios de la firma adjudicataria en Santa Mariña do Monte Concello

El Ayuntamiento de San Sadurniño inició recientemente una serie de actuaciones destinadas a reparar cerca de siete kilómetros de la red vial de la localidad.

Así las cosas, la empresa José No Martiñán e Hijos inició las tareas para dejar listo un tramo situado en el lugar de A Pena, en Santa Mariña do Monte. Las tareas, explicaron desde el ejecutivo local, se enmarcan en el Plan Camiña Rural y consisten en la limpieza de las cunetas y el firme, el rebacheo y la aplicación de una capa asfáltica.

Las intervenciones seguirán, en este caso con cargo al Plan Adicional 02/2025 de la Diputación, en A Castiñeira, en donde se repararán dos tramos, así como en el lugar de A Esperanza. En Ferreira los operarios se ocuparán de dos segmentos de la pista que une A Leiriña y Moeche. Además de estos proyectos, el Consistorio diseñó “outros tres paquetes viarios de execución inminente”, comenta el Concello, que se llevarán a cabo en Igrexafeita, Naraío y Ferreira.

Desde el ejecutivo de Secundino García apuntan que el otoño y el invierno lluviosos provocaron el retraso de estas obras en la red vial municipal. “Agora semella que a cousa vai asentar e que por fin vai vir a calor, tan necesaria para que a terra enxugue e permita que o traballo quede feito como debe quedar”.