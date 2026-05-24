Intasa recibe cerca de 195.000 euros para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones

Con esta inversión la empresa ahorra cerca de un 10,5% de energía Cedida

Intasa recibió cerca de 195.000 euros a través del programa de ayudas para proyectos de ahorro y eficiencia energética que, en su caso, les permitió cofinanciar la sustitución de las bandas y ferodos por otros más adecuados.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta semana las instalaciones de la empresa ubicada en San Sadurniño en compañía del director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez; el alcalde del municipio, Secundino García, y de varios responsables de la empresa, como Antonio Campo, director de la fábrica; Luis García, director industrial corporativo; el responsable de I+D, Javier Viña, y el encargado de la parte forestal, Alfredo Loureiro.

Con la actuación desarrollada con la ayuda de la administración autonómica, Intasa redujo el consumo energético en 413.935 kWh/año de energía final, lo que representa cerca de un 10,5% del consumo inicial. Además, el ahorro en emisiones alcanzó las 113,59 tn/CO2 anuales.

La empresa de San Sadurniño fue la que en la edición del año pasado más recursos absorbió a través de esta convocatoria que para este año y el siguiente cuenta para toda Galicia con un presupuesto de 7,5 millones.

Pueden optar a estas ayudas tanto grandes empresas como pymes, explicó Martina Aneiros, que recordó que el plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 15 de septiembre y que la cuantía podrá ir desde el 20 al 55% del coste subvencionable de la actuación.