Fallece un motorista de 41 años en San Sadurniño tras chocar con un coche

Imagen de archivo de una ambulancia en Urgencias del hospital Arquitecto Marcide Jorge Meis

Un hombre de 41 años fallecía este viernes al colisionar, en la moto que conducía, con un vehículo cuando ambos circulaban por la carretera de As Calvelas, la DP-7603, en el kilómetro dos, a su paso por la parroquia de Santa Mariña do Monte, en San Sadurniño.

Según la información que traslada la Central de Emerxencias del 112 Galicia, fue un particular el que, en torno a las 19.00 horas, dio el aviso del accidente, precisando que el motorista no respondía tras haber salido despedido a causa del choque.

Al lugar acudió Urxencias Sanitarias-061, que no pudo más que confirmar el fallecimiento del hombre. Por causas que se están investigando, se produjo entre ambos una colisión frontolateral que fue fatal para él.

Además, participaron en el operativo el Grupo de Atestados de la Guardia Civil junto a una patrulla de motoristas y efectivos del puesto de San Sadurniño, así como Bombeiros do Eume y mantenimiento de carreteras.