El último libro de Jordi Cicely visibiliza el TOC en cada presentación, como este sábado en San Sadurniño

El autor de 'El verano que volvió Sherezade' y 'Mariela envenena mis sueños', Jordi Cicely Cedida

La cafetería Dzine de San Sadurniño acogerá este sábado 23, a las 12.30 horas, la presentación del último libro de Jordi Cicely, ‘El verano que volvió Sherezade’, que recientemente agotó los ejemplares disponibles en las Feiras do Libro de Ferrol, Outeiro de Rei y Lugo. En esta segunda obra vuelve a dar vida al protagonista de la primera novela, ‘Mariela envenena mis sueños’, un personaje llamado Jairo que, realmente, es el alter ego del autor, que se ha convertido en una figura para visibilizar un trastorno padecido por buena parte de la población, a menudo “en secreto y soledad”.

El éxito de esta novela se vaticinó desde la semana de su publicación, cuando la revista Qué Leer la incluyó entre sus recomendaciones recién salidas del panorama estatal. Además de haber arrasado en las de Galicia, acaba de ser invitada a participar en las Ferias del Libro de Gijón y de Bilbao.

La Librería Brétema, donde ya se presentó la anterior obra del escritor de Friol con todos los volúmenes vendidos, organiza este nuevo encuentro en la localidad. Se trata de una cita en la que se dará a conocer una historia que podría considerarse autobiográfica, contada a través del personaje de Jairo, un escritor en crisis que vuelve a encontrarse con su viejo amor.