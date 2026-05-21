Encuentro en San Sadurniño para posicionar el Xeoparque como destino sostenible

Secundino Casal durante la bienvenida institucional Raquel Piñeiro

La Casa da Cultura de San Sadurniño acogió este jueves una jornada sobre comercialización de experiencias turístas en el Xeoparque Cabo Ortegal, una iniciativa impulsada por la Diputación de A Coruña que buscaba favorecer la creación de productos integrados y reforzar el posicionamiento del territorio reconocido por la Unesco como un destino sostenible.

En el encuentro, que se prolongará durante toda la jornada, toman parte un total de 18 empresas y agencias especializadas en el turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo activo y experiencias culturales.

La sesión comenzó con la bienvenida institucional por parte del alcalde, Secundino García; su homógola en Moeche, Beatriz Bascoy; y la diputada de Plans Provinciais, Cristina García.

Networking

El eje central del encuentro consistió en un taller en el que se desarrollaron reuniones rápidas –de ocho minutos con rotaciones entre mesas– “para maximizar o número de contactos profesionais e facilitar a xeración de futuras colaboracións comerciais”, exponen desde la Diputación.

Entrega de las primeras acreditaciones a empresas turísticas vinculadas al Xeoparque Más información

Por la tarde, la propuesta se completa con visitas a diferentes empresas e iniciativas del territorio, con el objetivo de que los participantes pudiesen conocer de primera mano la oferta vinculada al Xeoparque. Así las cosas, el itinerario incluye paradas en As Lolas da Cascarilla (San Sadurniño), Casa do Morcego (Valdoviño) y al proyecto ‘Eu fun de vivo’ promovido por el cedeirés Sergio Muíño.

El regidor sardurniñés resaltó que el encuentro “vai máis alá dunha simple xornada técnica”, añadiendo que el objetivo de la colaboración entre Concellos y entidades es “poñer en valor o noso patrimonio e construír un futuro sostible para a nosa comarca”.