San Sadurniño entregó sus galardones foto-literarios

Ara Ara Bellas, Sonia Corral, la bibliotecaria Nerea Calvo y Héctor PadínBellas, Sonia Corral, la bibliotecaria Nerea Calvo y Héctor Padíndd César Galdo

El concurso convocado por la Biblioteca Municipal del Concello de San Sadurniño con motivo del Día del Libro entregó sus premios a las puertas de otra efeméride significativa para el ámbito de la literatura, el Día das Letras Galegas. Así las cosas, esta misma semana, la edila del área de Cultura, Araceli Bellas, hizo entrega de los gardones del certamen, que proponía combinar fragmentos de libros con fotografías originales de San Sadurniño, creando de este modo mensajes con nuevos significados.

En la convocatoria participaron ocho instantáneas acompañadas de sus correspondientes pasajes literarios, en una iniciativa pensada como experiencia creativa y de animación a la lectura. Tres de ellas fueron las elegidas por el jurado y consiguieron vales canjeables en la librería Brétema.

Entre las obras premiadas se encontró la propuesta de Sonia Corral, quien escogió un fragmento de la novela ‘A ira dos mansos’, de Manuel Esteban, para acompañar una fotografía del castillo de Naraío. La combinación de la imagen con la fuerza simbólica del fragmento creó una poderosa reflexión alrededor de la memoria, de la resistencia y de la dignidad colectiva.

Por su parte, Héctor Padín apostó por una propuesta inspirada en la obra ‘O misterio das badaladas’, de Xabier P. Docampo. La fotografía mostraba un primero plano de un erizo con una castaña en su interior, dejando desenfocada al fondo la fachada de la iglesia de Santa María a Maior do Rosario. El fragmento escogido.

La tercera de las obras reconocidas fue la presentada por Lidia Pena, que fotografió a su hijo contemplando el horizonte del Forgoselo.

Las fotografías premiadas, junto con sus correspondientes textos literarios quedarán expuestas hasta fin de mes en la Casa da Cultura.