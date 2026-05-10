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San Sadurniño

San Sadurniño amplía el servicio de información sobre la normativa de prevención de incendios

La oficina estará operativa el 12, 14 y 15 de mayo en la casa consistorial

Redacción
10/05/2026 18:40
El servicio estará operativo en horario de mañana y de tarde
El servicio estará operativo en horario de mañana y de tarde
César Galdo
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El Ayuntamiento de San Sadurniño abrirá los próximos martes 12, jueves 14 y viernes 15 la oficina situada al lado del salón de plenos para prestar información a los vecinos y vecinas acerca de las notificaciones por inclumplimiento de la normativa de prevención de incendios forestales.

Desde el ejecutivo local que dirige Secundino García indican que, quienes deseen conocer más datos sobre la limpieza alrededor de los núcleos podrán hacerlo en las citadas instalaciones en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.00 horas.

Concello de San Sadurniño

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Más información

El Consistorio hace hincapié en que el servicio se dirige, especialmente, a aquellas personas a las que les haya llegado un aviso al respecto y que, “para ofrecer unha axuda máis precisa e evitar demoras na atención”, será necesario llevar las cartas que hayan recibido o las relaciones catastrales de las fincas afectadas.

La página web del Consistorio ofrece un visor con las fajas forestales, así como el formulario específico para presentar alegaciones –entre ellas la solicitud de más tiempo para realizar las limpiezas por no disponer de medios o encontrar quién realice los trabajos–.

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