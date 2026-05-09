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San Sadurniño

Inicio de la mejora paisajística de las instalaciones de A Cortiña y el Pazo da Marquesa, en San Sadurniño

Las obras, con una inversión de 374.774 euros, comenzaron en los últimos días

Redacción
09/05/2026 21:09
Maquinaria y operarios de la adjudicataria en la zona de la huerta de frutales
Maquinaria y operarios de la adjudicataria en la zona de la huerta de frutales
Concello
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San Sadurniño comenzó en los últimos días a ejecutar la mejora paisajística de las instalaciones municipales de A Cortiña y el Pazo da Marquesa. Cabe recordar que la intervención, adjudicada a Guerreiro Somozas S.L., cuenta con un presupuesto de 374.774,39 euros, impuestos incluidos, que se sufragarán con cargo a los fondos europeos NextGeneration vinculados a los convenios de Transición Justa de las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas.

Así las cosas, el proyecto se centrará en tres intervenciones principales: la finca de A Cortiña, la huerta de conservación de frutales ‘Carlos Fornos’ y el entorno de la casa consistorial con sus jardines.

En la primera se habilitará un espacio de aparcamiento que supera los 1.000 metros cuadrados a continuación del área para autocaravanas, en donde se instalará también un punto para la limpieza y el mantenimiento básico de bicicletas.

Mientras, dentro del espacio ‘Carlos Fornos’ se creará un nuevo almacén de refrigerado de fruta y una caseta de “apiterapia, quizais unha das innovacións máis rechamantes”, explica el Ayuntamiento que dirige Secundino García, indicando que en ella la relajación se alcanzará “escoitando o zoar das abellas e ulindo o aroma das colmeas”. La renovación de la huerta se completará con la mejora de los accesos y con la instalación de un panel fotovoltaico, además de la ampliación de las especies autóctonas y el contenido de A Fraga Máxica.

Vista panorámica del concello

San Sadurniño apuesta por el paisaje con una inversión de 375.000 euros

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En el entorno de la Casa do Concello se mejorará el parque infantil y se incorporarán más especies vegetales. La obra supondrá, asimismo, la impermeabilización del estanque inferior –actualmente vacío– y la dotación de mobiliario urbano en la parte delantera de la Escola Infantil Municipal A Rolada y el Centro Municipal de Empresas.

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