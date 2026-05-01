El CPI San Sadurniño acogerá el próximo miércoles un taller centrado en la educación digital

Patio cubierto del CPI de San Sadurniño AEIG

La Consellería de Educación organiza, el próximo miércoles 6 de mayo en las instalaciones del CPI San Sadurniño, un taller gratuito para familias centrado en la educación digital, la ciberseguridad y la privacidad de los jóvenes de entre 10 y 18 años.

Tal y como explican desde el ejecutivo que dirige Secundino García, que invita a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, en la sesión se abordarán con los presentes cuestiones como los principales riesgos de estar presente en la red, la exposición excesiva de los menores o los contenidos inadecuados o posibles fraudes. También aspectos fundamentales como la gestión del tiempo que se emplea frente a las pantallas.

La sesión, apoyada por la Axencia Para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, se celebrará en horario de tarde, entre las 16.00 y las 17.30 horas.