San Sadurniño, huerta y jardín con su tradicional Feira da plantación

Las plantas y las flores, como siempre, las más demandadas Archivo

Sumando años hasta casi alcanzar la treintena, la Feira da plantación de San Sadurniño es una cita obligada para cada último domingo de abril y no solo para los aficionados a la horticultura, al ser una celebración dedicada a la plantación, tanto de huerta como de jardín, sino para todos los públicos.

Con la ampliación de puestos y la inclusión de artesanía, gastronomía y eventos paralelos, la XXIX Feira da Plantación de San Sadurniño convierte a la Finca da Cortiña en un espacio de visita y de disfrute para una jornada dominical al aire libre.

El entorno en el que se desarrolla la feria, en pleno arboreto autóctono, al pie del paseo fluvial del río Xubia y de la Fraga Máxica, salpicada de divertidas e inusuales esculturas de madera, hacen que más que un recinto ferial sea un paseo plagado de puestos también vinculados con la naturaleza.

Además, este año se bate de nuevo récord de participantes, superando el centenar y ofreciendo todo lo que un amante de la jardinería y de la vida en el campo puede desear. Se dispondrán así por los distintos itinerarios de la finca 13 viveros de planta, flor, árboles o floristerías, 34 puestos agroalimentarios –seis de ellos con certificación ecológica– y 45 expositores artesanos –15 con el sello Artesanía de Galicia–.

Completan el recinto ferial los cuatro ‘stands’ de maquinaria, desde pequeñas herramientas a todo tipo de material para su uso en el campo.

Los miles de visitantes que se suceden cada año hace que todos quieran estar presentes y mostrar su labor en esta feria, a sabiendas de que llegará a un público muy elevado. Por eso, la labor social también busca su espacio y en el recinto se han habilitado seis puestos ocupados por entidades sin ánimo de lucro para mostrar sus proyectos y calar con su mensaje.

Cada visitante, una planta

Una de las tradiciones de esta feria es que cada asistente puede llevarse a casa alguna planta como recuerdo –aunque lo complicado, dada la oferta, es salir con las manos vacías–. Por eso, el Concello cuenta cada año con la colaboración de Vivergal y establece un puesto en el que se regala un brote de planta a cada asistente, como insignia del evento, una tradición que se repite en cada edición con numerosas colas de interesados en ver qué sorpresa les depara cada año.

Esta, sin embargo, no es la única sorpresa con la que se puede topar el visitante, ya que con las compras se entregan boletos para participar en los sorteos de ramos y adornos florales, que serán a las 14.00 y a las 19.45, de forma presencial hasta que aparezcan los números premiados.

Pero además de todos los puestos –sin duda el epicentro del evento– con plantas de temporada, árboles frutales, materia prima para el campo, herramientas o todo lo que el cliente pueda imaginarse dentro del sector, la oferta se completa con demostraciones, showcooking, juegos infantiles, música etc, en una amplia programación que dará comienzo en torno a las diez de la mañana, con la apertura de los stands. Hasta cerca de las ocho de la tarde se mantiene la venta de productos que se va salpicando de otras actividades.

Programa complementario

De este modo, entre las 11.00 y las 19.30 horas se sucederán ‘obradoiros’ infantiles como ‘En Busca dos segredos da Cortiña’, que tendrá sesiones a las 12.30 horas y a las 17.70. Se trata de un juego de búsqueda del tesoro para toda la familia, coordinado por la Cooperativa Rexenerando. Una actividad con pistas con las que aprender a divertirse en un patrimonio ambiental y cultural al aire libre y en las inmediaciones del recinto de la feria. La actividad tiene una duración de entre 60 y 90 minutos y será preciso inscripción previa, media hora antes del inicio de cada sesión, en el puesto del Concello.

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Las demostraciones de arte floral –en este caso sin inscripción– serán a las 11.00 y a las 16.30 horas y, a las 11.30, 13.00 y 18.00 horas y también showcookings con el promotor del centro gastronómico ‘Espazo abella’ , el cocinero André Arzúa.

Las degustaciones, durante todo el día, de productos del Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla y la exposición del Xeoparque do Cabo Ortegal son algunas otras opciones para completar la jornada.

Faíscas da Pontagra pondrá la nota musical a la fiesta.