El futuro del rural se aborda este domingo 26 desde San Sadurniño

Uno de los puestos de elaboración de churrasco Archivo

La XXIX Feira da plantación de San Sadurniño que se celebra mañana no es solo una cita inexcusable para los amantes de las plantas, la jardinería o la vida y el trabajo en el campo. Buena prueba de ello son las actividades complementarias que cada año se van sumando en este evento, la música, los juegos o las demostraciones florales y de cocina. Precisamente con el fin de que los asistentes puedan disfrutar de todo el día o las horas que deseen en este municipio, la propia feria dispone de un espacio para comer, no solo con las demostraciones – a las 11.30, 13.00 y 18.00 horas– sino con los puestos de comida. Otra de las opciones es aprovechar la maravilla del espacio natural, en un entorno de paseo fluvial, para llevar su propia comida o merienda y disfrutar de la zona. Asimismo, nada lejos de la propia Finca da Cortiña, San Sadurniño dispone de restaurantes para dejarlo todo al disfrute y sentarse a mesa y mantel puestos. Estos mismos locales, y también la organización del evento, llaman la atención sobre la necesidad de reservar previamente, al tratarse de una fecha que tendrá mucha demanda.

Además, conocer los productos de la zona es otro de los objetivos que desde la feria se marca A Fusquenlla, que, en esta ocasión, participará por partida triple: con un puesto propio donde se podrán probar los productos y se explicará en qué consiste este proyecto; con otro expositor compartido con las marcas que ya están haciendo sus elaboraciones en el obrador de Moeche; y, por último, formando parte de los menús que ofrecerá en degustaciones el cocinero André Arzúa, dentro del programa ‘A paisaxe que sabe’ de la Diputación.

San Sadurniño, huerta y jardín con su tradicional Feira da plantación Más información

‘Manda carballo’, ‘Ay Carmen!’, o ‘Aires de Susi’ son algunas de las marcas salidas de este proyecto colaborativo entre varios concellos.

Estas apuestas gastronómicas nacidas en la zona rural son ejemplos de lo que se dará a conocer también desde la Feira da Plantación en un programa de Radio Fene –107.7 FM–, que se emitirá desde las 10.30 horas con el titulo de ‘Sementando futuro no rural’, que desarrollará, a través de un coloquio, la realidad de la despoblación en la zona rural pero también dando a conocer propuestas e iniciativas que están revitalizando las aldeas, tales como esta producción de proximidad, como la de la propia Fusquenlla.

Emisión radiofónica

La actividad está organizada por Emisoras Municipais Galegas –Emuga– y en este debate participarán la experta en la Axenda 2030 Raquel Piñeiro; la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro; la propuesta de Claudia Morán ‘Habitar o baleiro’ o la propia alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, integrante del Xeoparque Cabo Ortegal.

Ana Santiago y Xosé Cendán –Radio Eume– serán los encargados de moderar este interesante coloquio con el rural y el saber hacer de sus habitantes como protagonistas.

El evento formará parte de los podcast del proyecto Conexión Europa que Emuga elabora con las asociaciones de Emisoras Locales de Andalucía, la red catalana La Xarxa y RTV Cardedeu, con el apoyo de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Unión Europea.