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San Sadurniño

Llegan a San Sadurniño 1.900 notificaciones por incumplir la limpieza de parcelas forestales

El Concello abre una oficina temporal de información

Redacción
23/04/2026 21:51
Concello de San Sadurniño
Concello de San Sadurniño
Emilio Cortizas
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Casi 2.000 personas del concello de San Sadurniño1.900 apercibimientos hasta el momento– han recibido la notificación de incumplimiento de la normativa de prevención de incendios, al no proceder a la gestión de biomasa y retirada de especies en los entornos de los núcleos habitados.

Las cartas dan un plazo de 15 días para realizar los trabajos de limpieza y corta y de no hacerlo se anuncian multas coercitivas o ejecución subsidiaria por parte de la Administración, con la consiguiente factura posterior a los propietarios.

El Concello de San Sadurniño habilitará ahora durante dos semanas, para colaborar con los vecinos, una oficina de información temporal en el Concello para atender las consultas de las personas que reciban estas advertencias.

El servicio funcionará del 27 de abril al 8 de mayo, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00, de lunes a viernes –salvo el 1 de mayo– en el despacho situado al lado del salón de plenos de la Casa Consistorial.

Las inspecciones realizadas por Seaga forman parte del sistema de control establecido en el convenio suscrito por la Xunta, la Fegamp y los Concellos para reforzar la prevención de incendios forestales.

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