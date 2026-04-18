La Feira da Plantación de San Sadurniño batirá nuevo récord de participantes en esta convocatoria

La Feira da Plantación sadurniñense en ,la edición del año pasado Daniel Alexandre

Desde las 47 solicitudes de participantes con puestos en el año 2023 se ha ido subiendo de forma continuada a las 67 en 2024, 72 en 2025 y este año se bate un nuevo récord en la Feira da Plantación de San sadruniño, alcanzando las 102 peticiones.

De este modo, como resaltan desde el Concello, la feria, tras casi treinta ediciones, no solo está consolidada, sino que crece exponencialmente de año en año gracias a una fórmula que desvelan desde la organización: “poñer o foco en todo o relacionado coa horta e os xardíns aproveitando, ademais, para promocionar o produto de proximidade”.

Pero además de los puestos, también el número de asistentes crece cada año, algo que se espera que se repita en la edición del domingo 26 de abril.

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La feria contará con 13 viveros de planta, flor, árboles o floristerías, 34 puestos agroalimentarios –seis de ellos con certificación ecológica– y 45 expositores artesanos –15 con el sello Artesanía de Galicia–. Completan el listado publicado esta semana los cuatro ‘stands’ que llevarán a la Finca maquinaria, pequeñas herramientas y otro material para el campo, así como los seis puestos ocupados por entidades sin ánimo de lucro.

La XXIX Feria de la Plantación, que se desarrollará en la Finca de A Cortiña, también vendrá cargada de actividades paralelas, como una búsqueda del tesoro en familia, demostraciones de arte floral, degustaciones de productos de A Fusquenlla, una exposición sobre las rocas del Xeoparque y también los siempre exitosos showcookings, que este año estarán dirigidos por el prestigioso cocinero André Arzúa –promotor del centro gastronómico Espazo Abella–, dentro del programa A Paisaxe, impulsado por el área de Turismo de la Diputación de A Coruña.

No faltarán tampoco la animación musical –con As Faíscas da Pontraga– ni los tradicionales sorteos presenciales, previstos para las 14.00 y las 19.45 horas.

Con cada compra, como vienen siendo habitual en cada edición, se entregará una papeleta para entrar en el sorteo de varios ramos y centros florales. Los boletos habrá que echarlos en la urna ubicada en el puesto del Concello y las rifas se repetirán continuamente hasta que vayan apareciendo las personas ganadoras. Además, solo por venir a la feria se podrá recoger gratis una bolsa con plantas, cortesía de la empresa Vivergal S.L., que colabora con el evento cada año, junto con la Diputación de A Coruña.