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San Sadurniño

Comienza la renovación del centro de día del Consorcio de Igualdade de San Sadurniño

Los represnetantes del Consorcio y del Concello visitaron las instalaciones 

Redacción
17/04/2026 22:09
san sadurniño centro de día
Centro de día de San Sadurniño
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El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó este viernes el concello de San Sadurniño las obras del centro de día del municipio, donde esta semana comenzaron los trabajos de renovación de su fachada principal.

Acompañado del alcalde de la localidad, Secundino García, y el concejal popular José Luis Hermida Prieto, Perfecto Rodríguez señaló que esta nueva intervención mejorará el aislamiento y las condiciones térmicas del inmueble, al tiempo que supondrá un importante ahorro energético y un mayor bienestar para usuarios y personal. El coste de estas obras supera los 48.000 euros.

El gerente del Consorcio de Igualdade explicó otros avances ya hechos o que se realizarán próximamente en el equipamiento. Así, en los últimos dos años se destinaron 21.000 euros a la renovación de la instalación eléctrica y a la colocación de un toldo. Además, está previsto que este mismo ejercicio se complete la reforma de la fachada, con una nueva inversión de 23.000 euros.

El centro de día de San Sadurniño presta cuidados especializados a 40 personas mayores procedentes de este concello y de otros limítrofes, como Moeche, Cedeira, Narón, Valdoviño o Neda.

Además del recorrido por el centro de día, las autoridades locales y autonómicas visitaron la Escola Infantil Municipal A Rolada, que ofrece un servicio de conciliación totalmente gratuito a las familias con la financiación del Consistorio y el ejecutivo gallego.

El alcalde de San Sadurniño aprovechó la ocasión para señalar a Rodríguez Muíños la necesidad de que el centro se integre en la red autonómica de escuelas infantiles, recordando que la gratuidad determinada por el gobierno de Rueda “estalle a supoñer ao Concello un importante esforzo económico, dedicando uns 113.000 euros anuais á xestión do centro e arredor de 15.000 aos custes de mantemento, mentres a Xunta, pola súa banda, só está ingresándonos 34.000 euros ao ano”.

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