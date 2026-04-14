La ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira contará con senda peatonal

Los responsables municipales y provinciales en la carretera Leandro Paz

El Ayuntamiento de San Sadurniño confirmó en los últimos días que la ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira incluirá un itinerario peatonal en el tramo final del margen izquierdo del vial. El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y la responsable de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García, visitaron recientemente la localidad para informar al ejecutivo de la tramitación del proyecto. “A Deputación tivo que modificar o proxecto, algo que ralentizou todo”, aseveró el alcalde, Secundino García, sobre una iniciativa que el Concello presentó al organismo provincial en 2015.

A grandes rasgos, las obras permitirán ensanchar el trazado para garantizar el cruce de vehículos e implicarán un nuevo aglomerado y la ejecución de un itinerario peatonal de 1,80 metros. “É unha vía que ten moito tránsito. É a comunicación entre Lamas e a capital municipal. Necesita unha ampliación da calzada e tamén unha boa maneira de facer unha senda para poder pasear con seguridade”, añadió el regidor en relación a un proyecto que contará con una inversión de 846.892,16 euros y un plazo de ejecución de seis meses