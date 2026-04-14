Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

La ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira contará con senda peatonal

La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 846.000 euros

Redacción
14/04/2026 22:47
Los responsables municipales y provinciales en la carretera
Los responsables municipales y provinciales en la carretera
Leandro Paz
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de San Sadurniño confirmó en los últimos días que la ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira incluirá un itinerario peatonal en el tramo final del margen izquierdo del vial. El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y la responsable de Plans Provinciais e Asistencia a Concellos, Cristina García, visitaron recientemente la localidad para informar al ejecutivo de la tramitación del proyecto. “A Deputación tivo que modificar o proxecto, algo que ralentizou todo”, aseveró el alcalde, Secundino García, sobre una iniciativa que el Concello presentó al organismo provincial en 2015.

A grandes rasgos, las obras permitirán ensanchar el trazado para garantizar el cruce de vehículos e implicarán un nuevo aglomerado y la ejecución de un itinerario peatonal de 1,80 metros. “É unha vía que ten moito tránsito. É a comunicación entre Lamas e a capital municipal. Necesita unha ampliación da calzada e tamén unha boa maneira de facer unha senda para poder pasear con seguridade”, añadió el regidor en relación a un proyecto que contará con una inversión de 846.892,16 euros y un plazo de ejecución de seis meses

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los responsables municipales y provinciales en la carretera

La ampliación de la carretera que une los núcleos de San Sadurniño y Riboira contará con senda peatonal
Redacción
Fotograma dun dos últimos lanzamentos, ‘Gripe aviar’, de Teño Unha Horta (o equipo composto por Carmen Bouza, Carmen Couce e Consuelo Picos), no que tamén colaborou Ángela Arnosa

O segredo do Chanfaina Lab, 10 anos a celebrar cunha nova web para ver as estreas
Rita Tojeiro Ces
Antiga escola de Igrexiafeita

La escuela de Igrexafeita ya perfila sus usos como unidad de estimulación cognitiva
Redacción
El ideal gallego

San Sadurniño ultima los preparativos para la XXIX Feira da Plantación
Redacción