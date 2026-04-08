San Sadurniño ultima los preparativos para la XXIX Feira da Plantación

Imagen de una edición anterior del evento Jorge Meis

San Sadurniño se prepara para recibir la primavera con la vigesimonovena edición de la Feira da Plantación el próximo domingo 26 de abril.

El evento, más que consolidado tras casi tres décadas de trayectoria, convertirá nuevamente la finca de A Cortiña en el epicentro comarcal de la horticultura, la planta ornamental y la producción primaria. Los asistentes encontrarán, desde las 10.00 horas, una extensa oferta de variedades florales y frutales, así como maquinaria agrícola y productos de artesanía o alimentación, entre otros.

Para los profesionales y artesanos interesados en participar, el Concello ha fijado el plazo de inscripción hasta el próximo 13 de abril, pudiéndose tramitar la solicitud de forma presencial o vía telemática.

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Como es habitual, el evento contatá con un programa paralelo de actividades, con demostraciones de arte floral y exposiciones educativas sobre el Xeoparque entre sus propuestas.

Uno de los grandes atractivos de este año serán los showcookings liderados por el cocinero André Arzúa, promotor del Espazo Abella, que desarrollará sus creaciones culinarias bajo el marco del programa ‘A Paisaxe que sabe’ de la Diputación de A Coruña. Asimismo, se realizarán también degustaciones de productos locales elaborados en A Fusquenlla.

El ambiente festivo estará asegurado de la mano de la animación musical de As faíscas da Pontagra y habrá sorteos presenciales de ramos y centros florales entre las personas que adquieran algún producto.