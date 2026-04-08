La escuela de Igrexafeita ya perfila sus usos como unidad de estimulación cognitiva

Visita del alcalde a las instalaciones con personal de AFAL César Galdo

En el tramo final de las obras de rehabilitación de la antigua escuela de Igrexafeita, en San Sadurniño, el Concello y AFAL Ferrolterra comienzan a concretar los usos sociales de unas instalaciones que se han renovado gracias a la financiación de la Diputación de A Coruña —que las subvencionó con 299.000 euros—, siendo el Consistorio quien aporte los 33.700 restantes para acondicionar el exterior con zona ajardinada y aparcamiento.

La concejala de Benestar, Mari Carme Muíño Filgueira, visitó el espacio acompañada del gerente y vicepresidente de la entidad, José María Otero Primoy, avanzando que la prioridad ahora es resolver el modelo de gestión y establecer “a fórmula de cooperación máis axeitada, coa perspectiva de crear unha unidade especializada en estimulación cognitiva” que se convierta en un “recurso de proximidade para a evolución das personas usuarias, pero tamén para as súas familias”.

Por su parte, desde AFAL precisan que en las instalaciones se atendería a unos 10 o 12 pacientes, acudiendo a talleres de estimulación terapéutica, cognitiva, lúdica y funcional enfocados a deterioros leves o moderados. Se ofrecerían tres o cuatro horas de actividades de lunes a viernes, aunque por el momento se encuentran en un planteamiento inicial.