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San Sadurniño

San Sadurniño, Moeche, Cerdido y As Somozas trabajan en el camino de compartir servicios municipales

El Juzgado de Paz sería el primer paso para una colaboración más amplia

Redacción
07/04/2026 11:46
Reunión de representantes de San Sadurniño Moeche, As Somozas y Cerdido
Reunión de representantes de San Sadurniño Moeche, As Somozas y Cerdido
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Representantes de los gobiernos locales de San Sadurniño, Moeche, As Somozas y Cerdido trabajan actualmente en la búsqueda de nuevas vías de colaboración entre los cuatro municipios de cara a poder compartir servicios.

En un encuentro mantenido recientemente al respecto participaron la alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy Maceiras, y los regidores de San Sadurniño, Secundino García Casal; As Somozas, Juan Alonso Tembrás; y Cerdido, Alberto Rey Paz, además de otros miembros de sus equipos. También asistió personal técnico de los ayuntamientos de Cerdido y Moeche, con presencia de las áreas de Secretaría e Intervención.

Entre los primeros que se barajan está la posibilidad de abordar conjuntamente la gestión de los Juzgados de Paz, con el fin de optimizar recursos y mejorar la atención al ciudadano.

El objetivo principal del encuentro fue evaluar un nuevo modelo de colaboración que permita una gestión compartida, tanto de los Juzgados de Paz, como de otros servicios locales. Los cuatro Concellos coinciden en subrayar la creciente carga de trabajo que deben asumir las administraciones locales y la conveniencia de mancomunar esfuerzos para garantizar una atención eficaz sin duplicar recursos.

Así, los presentes analizaron otras áreas en las que se podría trabajar conjuntamente, como los servicios sociales, la recogida de residuos sólidos o la contratación de mantenimientos y suministros.

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