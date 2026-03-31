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Concurso

El certamen que fusiona fotografía de San Sadurniño y texto literario está a punto de abrir el plazo

Se podrán presentar candidaturas desde este mismo miércoles 1 de abril

Redacción
31/03/2026 22:47
Imagen de recurso de una cámara fotográfica
Imagen de recurso de una cámara fotográfica
Cedida
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La biblioteca municipal de San Sadurniño abre este mismo miércoles 1 de abril el plazo de inscripción para un concurso de fotografía con motivo del Día del Libro, por lo que la iniciativa propone fusionar esta arte con la literatura de manera que la imagen se complemente o contraste con un texto.

Las fotografías que se incluyan en esta convocatoria deben capturar algún lugar del término municipal, reinterpretando el espacio a través de las letras. Así, todas las imágenes deben ir acompañadas del título de un libro y un fragmento del mismo que complete o amplíe el significado de la obra gráfica.

Mediante el uso de un pseudónimo se asegurará la objetividad de la resolución, que correrá a cargo de un jurado integrado por profesionales o personas formadas en artes plásticas y visuales, que evaluará la originalidad, la ejecución técnica y la creatividad que se asocie a la conexión entre imagen y texto.

El fallo se publicará el día 28 y el propio jueves 23 (Día del Libro) será la fecha límite de presentación de obras, ya sea por correo electrónico a bbibliosansa@hotmail.com (.zip o .rar para la foto y PDF el texto) o físicamente en la biblioteca (un sobre con la candidatura y otro con los datos de la persona autora). Se entregarán tres premios en forma de vales por libros o material.

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