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San Sadurniño

San Sadurniño exigirá a Xunta y Estado una gestión “eficaz” frente a los ataques del lobo

La propuesta partió del PP e incorporó una enmienda del BNG

Redacción
27/03/2026 18:18
Un momento de la votación en el pleno
Un momento de la votación en el pleno
Concello
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El pleno de la corporación de San Sadurniño aprobó por unanimidad en el último pleno una moción presentada por el PP –con una enmienda del BNG– relativa a la problemática del lobo para reclamar, tanto al ejecutivo de la Xunta como al del gobierno central “unha xestión eficaz” y un compromiso “financeiro e técnico” con las explotaciones ganaderas.

La sesión en el Concello que dirige Secundino García sirvió, asimismo, para aprobar un modificado de crédito que permitirá integrar en los presupuestos en vigor los 369.152,78 euros de una subvención estatal para el proyecto de mejora paisajística de A Cortiña y el entorno de la casa consistorial, que fue adjudicada recientemente a la firma Guerreiro Somozas.

Otro de los puntos que contó con el apoyo unánime de todos los grupos fue la adhesión de San Sadurniño al nuevo convenio marco entre la Consellería de Medio Ambiente y Ecoembes, que regula la recogida y tratamiento de envases domésticos ligeros, papel y cartón.

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