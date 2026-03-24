San Sadurniño renueva las principales instalaciones lumínicas por 386.000 euros

Concello de San Sadurniño Emilio Cortizas

El Concello de San Sadurniño procederá a la contratación de la renovación de las principales líneas de la iluminación públicas del ayuntamiento, con una actuación que supone uno de los proyectos más ambiciosos del actual mandato, ya que con esta intervención se sustituirán las luces actuales por casi 700 puntos de luz con tecnología LED, además de unificar instalaciones y renovar otra equipación para, por una parte, mejorar las condiciones lumínicas y, por otra, reducir considerablemente la factura de la luz.

En este sentido, el Concello espera que el consumo energético se reduzca en un 70%.

Esta actuación sale a contratación pública por un importe de 386.990 euros y será financiada con una aportación del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía) en forma de crédito a diez años sin intereses que el Concello irá amortizando con el ahorro conseguido. Las ofertas pueden presentarse hasta el 7 de abril.

El proyecto afecta a las diferentes parroquias con actuaciones en Bardaos, Ferreira, Igrexafeita, Lamas o Naraío. Fue preciso descartar algunas actuaciones previstas, ya que se primaba las que supusiesen un ahorro energético que asegurase el retorno económico de la inversión.