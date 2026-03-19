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San Sadurniño

San Sadurniño y Casa do Mel renuevan su alianza para promocionar la apicultura

El Consistorio aportará a la entidad de Goente 2.000 euros para distintas actividades

Redacción
19/03/2026 15:47
Un momento de la rúbrica del convenio
Un momento de la rúbrica del convenio
Concello
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El Consistorio de San Sadurniño y la Casa do Mel de As Pontes renovaron esta semana su convenio de colaboración para promover la apicultura. El acuerdo, firmado por el alcalde, Secundino García, y por el presidente de la entidad, Manuel Ferreira, implica una aportación municipal de 2.000 euros.

Parte de esta cantidad se destinará a la gestión del colmenar didáctico ubicado en la finca de A Cortiña, aunque también se llevarán a cabo acciones formativas, como la organización de un curso de iniciación que se celebrará próximamente.

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Además, la entidad colaborará activamente en las jornadas técnicas relacionadas con el sector e instalará una exposición didáctica en la Feira Rural, uno de los eventos más consolidados de San Sadurniño.

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