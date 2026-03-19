Las mejores imágenes del Premio Internacional Luís Ksado se quedan hasta este miércoles en San Sadurniño

La muestra exhibe las series fotográficas de seis autores Ara Bellas

La serie ‘I gotta change’, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, destacó entre todas las imágenes presentadas al XIX Premio Internacional Luís Ksado, que organiza la Diputación de A Coruña, y en este momento se exhibe en la exposición itinerante asociada al galardón que permanecerá hasta este miércoles en la Casa da Cultura de San Sadurniño.

Junto a esta selección también se encuentran las obras finalistas, que firman Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz, así como las que otorgaron una mención de honor a Óscar Corral.

A través de las fotografías del ganador de 2025, Juan de la Quintana aborda el tema de la salud mental con un “carácter contemporáneo”, tal y como destacó el jurado del certamen, haciendo hincapié en que el autor “constrúe un discurso visual que outorga a mesma relevancia aos rostros que aos espazos que os rodean”.

Asimismo, la propuesta despunta por alejarse de la “dramatización habitual nestes temas” gracias a la captura de “escenas cotiás e iluminación natural, acentuando a asincronía entre a experiencia persoal e a aparente normalidade”, según indicaron desde el área de Cultura de la Diputación.

El jurado decidió reconocer con una mención de honor otra serie fotográfica, titulada ‘L’orta sud’. Detrás de la cámara que materializó esta colección se encuentra el fotoperiodista compostelano Óscar Corral (premio Ortega y Gasset 2025), que presentó un repaso a los efectos de la DANA “a través dunha linguaxe visual sutil e simbólica, capaz de superar o enfoque puramente informativo habitual neste tipo de acontecementos”.

Terminando la selección que se muestra en San Sadurniño figuran los títulos de las series ‘Metamorfosis’, ‘As leccións esquecidas’, ‘Sitio aparte do mundo’ y ‘Entre el tiempo y el sabor, el mar, una memoria visual’, de Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz, respectivamente.

Convocatoria

Este concurso que organiza el ente provincial en memoria del fotógrafo Luís Casado Fernández tiene abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 29 de mayo.

Puede participar cualquier persona mayor de edad con interés en la actividad en cuestión, siempre que no hayan obtenido premio en anteriores ediciones o en otros certámenes, y presenten series enmarcadas en el ámbito del fotoperiodismo, fotodocumentalismo o reportaje.

El premio cuenta con una dotación única de 6.500 euros y las obras no premiadas podrán recibir 500 euros por la cesión temporal para la muestra.