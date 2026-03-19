Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
San Sadurniño

Las mejores imágenes del Premio Internacional Luís Ksado se quedan hasta este miércoles en San Sadurniño

Son fotografías de seis autores las que se pueden ver en la muestra

Redacción
19/03/2026 22:02
La muestra exhibe las series fotográficas de seis autores
La muestra exhibe las series fotográficas de seis autores
Ara Bellas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La serie ‘I gotta change’, del fotógrafo madrileño Juan de la Quintana, destacó entre todas las imágenes presentadas al XIX Premio Internacional Luís Ksado, que organiza la Diputación de A Coruña, y en este momento se exhibe en la exposición itinerante asociada al galardón que permanecerá hasta este miércoles en la Casa da Cultura de San Sadurniño. 

Junto a esta selección también se encuentran las obras finalistas, que firman Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz, así como las que otorgaron una mención de honor a Óscar Corral

A través de las fotografías del ganador de 2025, Juan de la Quintana aborda el tema de la salud mental con un “carácter contemporáneo”, tal y como destacó el jurado del certamen, haciendo hincapié en que el autor “constrúe un discurso visual que outorga a mesma relevancia aos rostros que aos espazos que os rodean”. 

Asimismo, la propuesta despunta por alejarse de la “dramatización habitual nestes temas” gracias a la captura de “escenas cotiás e iluminación natural, acentuando a asincronía entre a experiencia persoal e a aparente normalidade”, según indicaron desde el área de Cultura de la Diputación. 

El jurado decidió reconocer con una mención de honor otra serie fotográfica, titulada ‘L’orta sud’. Detrás de la cámara que materializó esta colección se encuentra el fotoperiodista compostelano Óscar Corral (premio Ortega y Gasset 2025), que presentó un repaso a los efectos de la DANA “a través dunha linguaxe visual sutil e simbólica, capaz de superar o enfoque puramente informativo habitual neste tipo de acontecementos”. 

Terminando la selección que se muestra en San Sadurniño figuran los títulos de las series ‘Metamorfosis’, ‘As leccións esquecidas’, ‘Sitio aparte do mundo’ y ‘Entre el tiempo y el sabor, el mar, una memoria visual’, de Carlos Folgoso, Raquel López, Stephane Lutier y Miguel Muñiz, respectivamente. 

Convocatoria

Este concurso que organiza el ente provincial en memoria del fotógrafo Luís Casado Fernández tiene abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 29 de mayo

Puede participar cualquier persona mayor de edad con interés en la actividad en cuestión, siempre que no hayan obtenido premio en anteriores ediciones o en otros certámenes, y presenten series enmarcadas en el ámbito del fotoperiodismo, fotodocumentalismo o reportaje

El premio cuenta con una dotación única de 6.500 euros y las obras no premiadas podrán recibir 500 euros por la cesión temporal para la muestra. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La muestra exhibe las series fotográficas de seis autores

Las mejores imágenes del Premio Internacional Luís Ksado se quedan hasta este miércoles en San Sadurniño
Redacción
Un momento de la rúbrica del convenio

San Sadurniño y Casa do Mel renuevan su alianza para promocionar la apicultura
Redacción
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía

Movilizados los servicios de emergencia por una salida de vía en San Sadurniño
J Guzmán
A narradora Vero Rilo actuando no marco do Festival Atlántica

‘Bailen as vellas’, o conto que leva Vero Rilo a San Sadurniño para “celebrar” a narración oral, entre outros concellos da comarca
Redacción