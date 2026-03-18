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Suceso

Movilizados los servicios de emergencia por una salida de vía en San Sadurniño

El accidente se registró poco antes de las 09.30 horas en la AC-862, cerca del núcleo de O Outeiro

J. Guzmán
J. Guzmán
18/03/2026 12:00
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía
E.C.
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Los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse en la mañana de este miércoles hasta el término municipal de San Sadurniño a causa de una salida de vía. Según detalló el 112, el incidente se registró poco antes de las 09.30 horas a la altura del punto kilométrico 18 de la carretera AC-862, cerca del núcleo de O Outeiro.

Tal y como detalló la central autonómica, fue un particular el que alertó del accidente, solicitando asistencia médica para la conductora del vehículo, informando de que sufría "molestias". Así, hasta el punto se trasladó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y una dotación del parque provincial de Bombeiros do Eume, con sede en As Pontes.

No obstante, como señalaron posteriormente estos últimos profesionales, al llegar al punto descubrieron que el accidente fue mucho menos aparatoso de lo que inicialmente se creía, de modo que el turismo apenas sufrió daños y la mujer no precisó de traslado al centro hospitalario de referencia.

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