Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura oral

‘Bailen as vellas’, o conto que leva Vero Rilo a San Sadurniño para “celebrar” a narración oral, entre outros concellos da comarca

O pregón deste ano, da investigadora Camiño Noia, reivindica un oficio “imprescindible” no mundo actual

Redacción
17/03/2026 21:37
A narradora Vero Rilo actuando no marco do Festival Atlántica
Cedida
O Festival Atlántica, Sete Falares e NOGA impulsan un programa de actividades para visibilizar a importancia da narración oral, aproveitando o Día Internacional que conmemora esta arte escénica, este venres, 20 de marzo. Entre as citas que se reparten por todo o territorio galego figuran tres nas comarcas de Ferrol e Ortegal, que se estrearon este mesmo martes no Barqueiro e continuarán o sábado 21 en San Sadurniño.

Pablísimo, co seu espectáculo ‘Cabicivai’, foi un dos artistas encargados de estrear onte o cartel, na primeira xornada, que estivo dedicada ao público familiar e escolar. Este último, de Infantil e Primaria, foi o que animou a función que ofreceu Pablísimo no CEIP Francisco López Estrada do Barqueiro, en Mañón.

Despois de tres xornadas de narración oral por outros puntos de Galicia, o sábado ás 19.00 horas, a contadora Vero Rilo dirixirase aos espectadores adultos ou a partir de 14 anos para darlles a coñecer a historia de ‘Bailen as vellas. Os contos das cereixas’, no escenario da Casa da Cultura de San Sadurniño. Ademais, a programación tamén inclúe, ao día seguinte, o domingo, ás 18.00 horas, o espectáculo de Atenea García ‘Estrafalaria’, dentro do Festival Singular de Narón.

Manifesto

Galicia súmase á celebración internacional do Día Mundial da Narración Oral a través destas tres entidades, que presentan un cartel deseñado por Raquel Boo que reflexa ese vínculo universal que une a todos os pobos, os valores e sentimentos compartidos nos contos, ao que fai referencia o manifesto desta edición.

A investigadora e académica Camiño Noia, fundadora de Xerais, escritora e antropóloga, é a encargada do pregón, que proclama que “a voz presencial é a mellor pantalla” para os pequenos e reinvindica aos profesionais contadores de historias.

Te puede interesar

A narradora Vero Rilo actuando no marco do Festival Atlántica

‘Bailen as vellas’, o conto que leva Vero Rilo a San Sadurniño para “celebrar” a narración oral, entre outros concellos da comarca
Redacción
Uno de los viales en los que se actuará

Más de 100.000 euros para mejorar la red vial en las parroquias de Lamas y Naraío, en San Sadurniño
Redacción
El ideal gallego

San Sadurniño inicia la cuenta atrás para su Feira da Plantación con la apertura de inscripciones
Redacción
Un momento de la anterior edición

Concello y AVV O Castelo de Narahío sellan su colaboración para el Festival Río Castro
Redacción