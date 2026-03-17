‘Bailen as vellas’, o conto que leva Vero Rilo a San Sadurniño para “celebrar” a narración oral, entre outros concellos da comarca
O pregón deste ano, da investigadora Camiño Noia, reivindica un oficio “imprescindible” no mundo actual
O Festival Atlántica, Sete Falares e NOGA impulsan un programa de actividades para visibilizar a importancia da narración oral, aproveitando o Día Internacional que conmemora esta arte escénica, este venres, 20 de marzo. Entre as citas que se reparten por todo o territorio galego figuran tres nas comarcas de Ferrol e Ortegal, que se estrearon este mesmo martes no Barqueiro e continuarán o sábado 21 en San Sadurniño.
Pablísimo, co seu espectáculo ‘Cabicivai’, foi un dos artistas encargados de estrear onte o cartel, na primeira xornada, que estivo dedicada ao público familiar e escolar. Este último, de Infantil e Primaria, foi o que animou a función que ofreceu Pablísimo no CEIP Francisco López Estrada do Barqueiro, en Mañón.
Despois de tres xornadas de narración oral por outros puntos de Galicia, o sábado ás 19.00 horas, a contadora Vero Rilo dirixirase aos espectadores adultos ou a partir de 14 anos para darlles a coñecer a historia de ‘Bailen as vellas. Os contos das cereixas’, no escenario da Casa da Cultura de San Sadurniño. Ademais, a programación tamén inclúe, ao día seguinte, o domingo, ás 18.00 horas, o espectáculo de Atenea García ‘Estrafalaria’, dentro do Festival Singular de Narón.
Manifesto
Galicia súmase á celebración internacional do Día Mundial da Narración Oral a través destas tres entidades, que presentan un cartel deseñado por Raquel Boo que reflexa ese vínculo universal que une a todos os pobos, os valores e sentimentos compartidos nos contos, ao que fai referencia o manifesto desta edición.
A investigadora e académica Camiño Noia, fundadora de Xerais, escritora e antropóloga, é a encargada do pregón, que proclama que “a voz presencial é a mellor pantalla” para os pequenos e reinvindica aos profesionais contadores de historias.