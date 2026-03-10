Mi cuenta

San Sadurniño

San Sadurniño inicia la cuenta atrás para su Feira da Plantación con la apertura de inscripciones

Los interesados en participar en la cita del 26 abril, pueden reservar espacio hasta el día 13 de ese mismo mes

Redacción
10/03/2026 18:34
Edición pasada del evento sadurniñense en la finca de A Cortiña
Daniel Alexandre
San Sadurniño ha iniciado los preparativos para la vigesimonovena edición de su Feira da Plantación abriendo el periodo de reserva de espacios en el recinto de A Cortiña. Esta cita ineludible, que se celebrará el domingo 26 de abril, busca repetir el éxito de años anteriores atrayendo a miles de visitantes interesados en la amplia oferta de planta de temporada, árboles frutales, maquinaria agrícola y productos de artesanía y alimentación que caracterizan al evento.

Desde el Área de Desenvolvemento Local se trabaja ya en una programación paralela que, además de la actividad comercial, incluirá sorteos y el tradicional obsequio de plantas ornamentales a los asistentes, una iniciativa posible gracias a la colaboración de Vivergal. Los interesados en participar –desde viveros y floristas hasta productores ecológicos y entidades sin ánimo de lucro–, disponen hasta el lunes 13 de abril para formalizar su solicitud.

Ir a San Sadurniño, el mejor plan de este domingo

Más información

El trámite, explica el Concello, puede realizarse a través de la Sede Electrónica —vía obligatoria para las personas jurídicas—, por correo postal o de forma presencial tanto en las oficinas municipales como en la Casa da Cultura.

En esta edición, la organización ha introducido ajustes en las medidas de ocupación con el objetivo de optimizar el espacio en los senderos y mejorar la fluidez del público. De este modo, se establece un límite general de diez metros frontales, aunque los viveros y expositores de maquinaria agrícola podrán ampliar su superficie hasta un máximo de 20. Los precios por el espacio varían según el tamaño del puesto, oscilando entre los 10 y los 60 euros, con la posibilidad adicional de solicitar tomas de corriente o servicios de estacionamiento interno para vehículos de alimentación mediante el abono de pequeños suplementos. Asimismo, el Consistorio ofrece la opción de alquilar carpas municipales de distintas dimensiones, con precios que van desde los 100 hasta los 250 euros.

San Sadurniño abre o prazo de inscrición de postos para a XXVIII edición da Feira da Plantación

Más información

Para garantizar la calidad y legalidad del mercado, los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de la normativa fiscal, laboral y sanitaria. En concreto, los puestos de producción ecológica deberán contar con el certificado del Creaga, mientras que los de venta directa de productos primarios tendrán que figurar en el Reaga y en el Sevedi.

Además, quienes se dediquen a la artesanía y no estén registrados en la marca Artesanía de Galicia, deberán aportar una fotografía de su puesto y productos, junto con una declaración responsable de su situación en Facenda. El ejecutivo sadurniñense publicará el listado de admitidos en su web el lunes 20 de abril. A partir de esa fecha, se dispondrá de tres días para realizar el pago.

