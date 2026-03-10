Mi cuenta

San Sadurniño

Más de 100.000 euros para mejorar la red vial en las parroquias de Lamas y Naraío, en San Sadurniño

El Consistorio sufragará parte del coste con cargo a las ayudas de Agader

Redacción
10/03/2026 18:45
Uno de los viales en los que se actuará
Uno de los viales en los que se actuará
Igor Vergara
El Ayuntamiento de San Sadurniño prepara un proyecto de actuación para mejorar cerca de 1,8 kilómetros de la red de carreteras municipales en las parroquias de Lamas y Naraío. Las actuaciones, con un presupuesto de 102.145,74 euros, consistirán en el aglomerado del eje Vilela-Bouzarrara-A Fontela –en un tramo de 1.300 metros de longitud y 4,75 de ancho– y en el asfaltado de las pistas de acceso al Pico –desde Vela (240 metros) y desde O Piñeiro (215)–.

Parte del coste de estos trabajos –84.417,97 euros– se sufraga con cargo a las ayudas convocadas por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para intervenciones en caminos rurales en el periodo 2026-2027. Desde el ejecutivo que dirige el nacionalista Secundino García explican que este proyecto se sumará en los próximos meses a otros previstos con cargo a las subvenciones del Plan POS+ de la Diputación.

San Sadurniño inicia la cuenta atrás para su Feira da Plantación con la apertura de inscripciones

Más información

En este sentido, el Ayuntamiento presentó ocho programas cuantificados en unos 370.000 euros, en los que se incluyeron 17 actuaciones a lo largo de doce kilómetros de la red vial municipal.

Uno de los viales en los que se actuará

