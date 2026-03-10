Más de 100.000 euros para mejorar la red vial en las parroquias de Lamas y Naraío, en San Sadurniño

Uno de los viales en los que se actuará Igor Vergara

El Ayuntamiento de San Sadurniño prepara un proyecto de actuación para mejorar cerca de 1,8 kilómetros de la red de carreteras municipales en las parroquias de Lamas y Naraío. Las actuaciones, con un presupuesto de 102.145,74 euros, consistirán en el aglomerado del eje Vilela-Bouzarrara-A Fontela –en un tramo de 1.300 metros de longitud y 4,75 de ancho– y en el asfaltado de las pistas de acceso al Pico –desde Vela (240 metros) y desde O Piñeiro (215)–.

Parte del coste de estos trabajos –84.417,97 euros– se sufraga con cargo a las ayudas convocadas por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) para intervenciones en caminos rurales en el periodo 2026-2027. Desde el ejecutivo que dirige el nacionalista Secundino García explican que este proyecto se sumará en los próximos meses a otros previstos con cargo a las subvenciones del Plan POS+ de la Diputación.

En este sentido, el Ayuntamiento presentó ocho programas cuantificados en unos 370.000 euros, en los que se incluyeron 17 actuaciones a lo largo de doce kilómetros de la red vial municipal.