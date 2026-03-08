Concello y AVV O Castelo de Narahío sellan su colaboración para el Festival Río Castro

Un momento de la anterior edición Daniel Alexandre

El Concello de San Sadurniño y la AVV O Castelo de Narahío formalizaron el acuerdo de colaboración que da luz verde a la que será 31ª edición del Festival Río Castro, una cita que, como remarcó el concejal de Desenvolvemento Local, Manolo Varela, supone “unha plataforma fundamental para a difusión da música tradicional galega e das novas propostas do panorama folk”.

Como ya es habitual, esta propuesta ligada a la recuperación y difusión del folclore gallego, se celebrará en Bóla y, en este 2026, el día elegido es el 4 de julio.

Por el momento, se desconoce el cartel que presentará el evento aunque este ya está cerrando. Sin embargo, desde la AVV aseguran que se mantendrá en secreto hasta el próximo mes de mayo, momento en el que se dará a conocer toda la programación en la presentación oficial del acto. Con esto, como explica el grupo, “o obxectivo é manter a expectación sobre unha programación que sempre aposta por figuras relevantes do folk e do tradicional e actividades paralelas como enredos infantís, o concurso de tronzador ou o sempre concorrido campionato de tiro á corda no que se aplican a fondo equipos paritarios en canto a xénero”

Mientras tanto, por parte del gobierno municipal se ha puesto en manos de la organización una subvención nominativa por valor de 6.500 euros, una cantidad que, indicó Varela, “cubrirá aproximadamente un tercio do orzamento do festival, que tamén ten confirmada unha axuda de importe similar proveniente da Diputación”.

Esta ayuda, explican desde el ejecutivo de Secundino García, se entregará en dos tandas. La primera será del 75% en el momento de la rúbrica, mientras que el porcentaje restante se hará una vez la empresa justifique los gastos del evento.

Teniendo en cuenta el presupuesto de otras ediciones, la totalidad del festival tiene un coste de algo más de 18.000 euros de los que, un tercio proviene de la propia entidad vecinal.

Como se recoge en el documento, desde la AVV se asume la organización integral del evento, reconociendo desde el Concello “a capacidade da asociación para xestionar un evento que xa é un referente na comarca de Ferrolterra e que contribúe directamente á dinamización cultural do territorio".