O Chanfaina Lab dá conta do proveito da IA para a creación cinematográfica no seu décimo aniversario

A gala das estreas celebrouse este mesmo sábado na Casa da Cultura de San Sadurniño cos 20 equipos participantes

Redacción
07/03/2026 22:32
O Chanfaina Lab soprou 10 velas no escenario da Casa da Cultura
O Chanfaina Lab soprou 10 velas no escenario da Casa da Cultura
César Galdo
A capital do cinema de proximidade no que se converte San Sadurniño cada ano acolleu este mesmo sábado na Casa da Cultura a gala de estrea das 20 curtametraxes participantes no X Chanfaina Lab, unha edición que se diferenciou das anteriores por contar cunha maior presenza da ficción, fronte ao cinema experimental e documental, e por incluír a Intelixencia Artificial, como tema de reflexión ou como ferramenta para realizar recreacións.

Tras a benvida do alcalde, Secundino García Casal, fíxose entrega do II Premio Bernardino de Lamas ao realizador José Roberto Fernández López, biólogo cun amplo percorrido no cinema de natureza. Por suposto, seguindo a esencia do Chanfaina, este veciño de Valdoviño nacido no Bierzo, desenvolve o labor no sector non profesional, do mesmo xeito que Alberte Pagán, galardoado na primeira edición.

Creacións

De seguido, subiron ao escenario os creadores e creadoras para falar das súas curtametraxes, antes de dividir o encontro, que foi conducido pola actriz Isabel Blanco Picallo e o actor Kevin Lorenzo, en dúas partes, o que permitiu proxectar dez filmes en cada unha, cun descanso polo medio. Primeiro exhibíronse ‘Guión curta’, de Bieito Beceiro; ‘Consulta aberta’, de Kevin Lorenzo; ‘Rachar en dous’, de Area Erina; ‘Cando a historia cobra vida’, de Milagros Bará; ‘Gripe aviar’, do colectivo Teño unha horta; ‘Cóntame a túa historia’, de Carlos Amil; ‘A Gran Porta de Kiev’, de Brandán Cerviño; ‘O ourizo’, de Abel Vega; ‘Vacas nocturnas no Forgoselo’, de Gala Rodríguez e Rocío Campoy; e ‘Onde Cristo falou con Rosa’, de Pablo Fontenla.

Despois, foron ‘Só a través doutros’, de Gon Caride; ‘Un segundo’, de Ángela Arnosa; ‘Alicia no país do esquecemento’, de Irene Pin; ‘A derradeira’, do colectivo A Ringueira; ‘A pena do trabuco’, de Cruz Piñón; ‘Saudade: unha metáfora/descrición da viudez’, de Anxo Pena; ‘Mariela’, de The Sungirls; ‘O refuxio’, de Fran da Lobeira; ‘Unha persoa, un obxecto’, de Iago Lourido; e ‘Racamonde’, de NaraíoMedia.

