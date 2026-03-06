Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cinema

Gran gala de estrea este sábado das 20 películas rodadas en San Sadurniño no Chanfaina Lab

Esta é a décima edición dun certame colaborativo e interxeracional, con participantes dende os 16 aos 80 anos

Redacción
06/03/2026 12:38
Fotograma dunha das curtametraxes, neste caso de Carlos Amil, “Cóntame a túa historia”
Fotograma dunha das curtametraxes o X Chanfaina Lab, neste caso de Carlos Amil, “Cóntame a túa historia”
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Casa da Cultura de San Sadurniño acollerá este sábado 7, a partir das 17.30 horas, a gala de estrea das 20 curtametraxes realizadas no marco do Chanfaina Lab, que nesta décima edición estará conducida pola actriz Isabel Blanco Picallo (‘Mareas vivas’ ou ‘Un Franco, 14 pesetas”) e Kevin Lorenzo (‘Serramoura’ ou ‘O sabor das margaridas’). Ademais, entregarase o Premio Bernardino de Lamas ao realizador José Roberto Fernández, un galardón que se estreou o ano pasado para distinguir a persoas vivas comprometidas co cinema non profesional.

O afortunado deste ano, de Villafranca del Bierzo aínda que residente en Valdoviño dende hai máis de 40 anos, é biólogo e profesor xubilado, que conta cunha ampla traxectoria relacionada co cine de natureza.

Evento

As curtametraxes que se poderán ver durante a gala destacan nesta edición por unha maior presenza da ficción, ao tempo que se mantén a dos traballos de carácter experimental e documental.

Tras a benvida institucional por parte do alcalde, Secundino García, e da entrega do II Premio Bernardino de Lamas, subirán ao escenario todos os equipos participantes, presentando por quendas cada unha das pezas, brevemente, xa que está previsto que os pases comecen arredor das 18.30 horas.

Os creadores que exhibirán as súas pezas en primeiro lugar serán Bieito Beceiro, Kevin Lorenzo, Area Erina, Milagros Bará, o colectivo Teño unha horta, Carlos Amil, Brandán Cerviño, Abel Vega, Gala Rodríguez e Rocío Campoy e Pablo Fontenla. Despois dun descanso, ás 19.45 continuarán as de Gon Caride, Ángela Arnosa, Irene Pin, A Ringueira, Cruz Piñón, Anxo Pena, The Sungirls, Fran da Lobeira, Iago Lourido e NaraioMedia.

A partir do día 27, os filmes subiranse á canle Fálame de San Sadurniño (YouTube) e comezarán o seu percorrido por festivais e mostras internacionais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fotograma dunha das curtametraxes, neste caso de Carlos Amil, “Cóntame a túa historia”

Gran gala de estrea este sábado das 20 películas rodadas en San Sadurniño no Chanfaina Lab
Redacción
El Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía de la UDC se localiza en Elviña

Tres días en un laboratorio, la experiencia que aprovecharán un total de 20 alumnos, algunos de las comarcas de Ferrol y Eume
Redacción
Un recuncho do local da asociación cultural ConcienciArte, en San Sadurniño

Novo obradoiro de improvisación musical en ConcienciArte, este mesmo sábado en San Sadurniño
Redacción
O recoñecemento naceu o ano pasado dentro do Chanfaina Lab, que este ano presentará 20 curtas

O premio Bernardino de Lamas recoñece ao seu segundo cineasta de corazón
Redacción