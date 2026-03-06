Gran gala de estrea este sábado das 20 películas rodadas en San Sadurniño no Chanfaina Lab
Esta é a décima edición dun certame colaborativo e interxeracional, con participantes dende os 16 aos 80 anos
A Casa da Cultura de San Sadurniño acollerá este sábado 7, a partir das 17.30 horas, a gala de estrea das 20 curtametraxes realizadas no marco do Chanfaina Lab, que nesta décima edición estará conducida pola actriz Isabel Blanco Picallo (‘Mareas vivas’ ou ‘Un Franco, 14 pesetas”) e Kevin Lorenzo (‘Serramoura’ ou ‘O sabor das margaridas’). Ademais, entregarase o Premio Bernardino de Lamas ao realizador José Roberto Fernández, un galardón que se estreou o ano pasado para distinguir a persoas vivas comprometidas co cinema non profesional.
O afortunado deste ano, de Villafranca del Bierzo aínda que residente en Valdoviño dende hai máis de 40 anos, é biólogo e profesor xubilado, que conta cunha ampla traxectoria relacionada co cine de natureza.
Evento
As curtametraxes que se poderán ver durante a gala destacan nesta edición por unha maior presenza da ficción, ao tempo que se mantén a dos traballos de carácter experimental e documental.
Tras a benvida institucional por parte do alcalde, Secundino García, e da entrega do II Premio Bernardino de Lamas, subirán ao escenario todos os equipos participantes, presentando por quendas cada unha das pezas, brevemente, xa que está previsto que os pases comecen arredor das 18.30 horas.
Os creadores que exhibirán as súas pezas en primeiro lugar serán Bieito Beceiro, Kevin Lorenzo, Area Erina, Milagros Bará, o colectivo Teño unha horta, Carlos Amil, Brandán Cerviño, Abel Vega, Gala Rodríguez e Rocío Campoy e Pablo Fontenla. Despois dun descanso, ás 19.45 continuarán as de Gon Caride, Ángela Arnosa, Irene Pin, A Ringueira, Cruz Piñón, Anxo Pena, The Sungirls, Fran da Lobeira, Iago Lourido e NaraioMedia.
A partir do día 27, os filmes subiranse á canle Fálame de San Sadurniño (YouTube) e comezarán o seu percorrido por festivais e mostras internacionais.